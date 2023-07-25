Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету

Минздрав опубликовал проект о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Согласно проекту, в перечень внесут препараты мизопростол и мифепристон. Об этом сообщает ТАСС.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями "мизопростол (лекарственные препараты)" и "мифепристон (лекарственные препараты)" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов»,— говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

По данным ВОЗ, медикаментозный аборт является самым безопасным методом аборта. Для него используют препараты группы антигестагенов: самый популярный — мифепристон. На его основе выпускают рецептурные препараты для контрацепции «Женале» и «Гинепрестон». По классической схеме для медикаментозного аборта в клинике сначала принимают мифепристон, а затем мизопростол. Их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

18 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. По его словам, число абортов снизилось в разы, но их число можно сократить еще сильнее. Стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, министр назвал «порочной практикой».

Подробнее о статистике по абортам в России — в материале «Ъ» «Государственный стандарт прерывания беременности».

Полина Мотызлевская