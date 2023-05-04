Кредит для Колобка

Волжский районный суд Саратова рассмот­рит уголовное дело о мошенничестве с имуществом АО «Экономбанк». Следствие длилось более шести лет; на скамье подсудимых оказались 14 человек из бывшего руководства кредитной организации. Материалы дела насчитывают 321 том. Подсудимым вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, организацию преступного сообщества и участие в нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расследование уголовного дела началось осенью 2016 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Расследование уголовного дела началось осенью 2016 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дело о мошенничестве в руководстве саратовского АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”» дошло до суда — соответствующая информация появилась в картотеке дел. Из документа следует, что на скамье подсудимых оказались 14 обвиняемых, включая председателя правления совета директоров Матвея Суслова. Председательствующим на процессе стал судья Волжского районного суда Саратова Никита Вдовин. Гражданам вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывание денег (пп. «а», «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а также организацию преступного сообщества и участие в нем (чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ). В конечном счете более 15 уголовных дел было объединено. Аналогичную информацию распространила прокуратура Саратовской области, однако в релизе надзорного ведомства не указаны организация и имена подсудимых. В тексте фигурирует и сумма ущерба: «более 1 млрд руб.». В прокуратуре арестованное имущество фигурантов оценили больше чем в 2 млрд руб. и $41 млн.

Экономбанк расположен в соседнем с саратовской мэрией здании. Организация была учреждена в 1992 году; по данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 350 млн руб.

В 2015 году банк оказался на грани банкротства — от несостоятельности организацию спас большой объем вкладов. В итоге Центробанк принял решение о санации; в марте 2016 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взяло на себя функции временной администрации. Летом того же года 99,99% перешло инвестору — екатеринбургскому ПАО «Меткомбанк». В компании решили дополнительно капитализировать Экономбанк. Летом 2016 года аудиторы АСВ нашли следы хищений активов банка с последующей заменой ликвидных активов на заведомо невозвратную дебиторскую задолженность и обратились с заявлением в правоохранительные органы; осенью по результатам проверки было возбуждено первое уголовное дело о мошенничестве. В 2017м силовики задержали четверых фигурантов дела о мошенничестве с имуществом организации. Суд заключил граждан под стражу. С тех пор был возбужден целый ряд уголовных дел; на данный момент они объединены. Тогда следователи заявляли, что бывший менеджмент учреждения под руководством Матвея Суслова выводил из банка сотни миллионов рублей, дорогостоящую недвижимость и ценные бумаги. В 2018 году господина Суслова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В конце минувшего года силовики объявили об окончании следственных действий. Материалы дела насчитывают 321 том; еще 2 тыс. томов — вещественные доказательства. Суд дал обвиняемым и защитникам менее двух месяцев на ознакомление с материалами следствия — до 30 января 2023 года. В ходе изучения дела господин Суслов остался без защитника: следствие заявило отвод адвокату Елене Сергун, и суд его поддержал. Поводом стало то, что госпожа Сергун представляла интересы супруги Матвея Суслова, добиваясь снятия ареста с ее личного автомобиля.

По данным «Ъ», силовики установили, что средства из банка выводились с помощью выдачи невозвратных кредитов на вымышленных или подконтрольных лиц. В распоряжении «Ъ» есть расходный кассовый ордер, свидетельствующий о переводе 10,25 млн руб. на имя Колобок Колобок Колобкович. Также менеджмент компании якобы решал приобрести заведомо убыточные активы. Следствие пришло к выводу, что господин Суслов рассчитывал скрыть последствия хищений за счет федеральных средств в процессе санации. Всего ГК «АСВ» вложило в Экономбанк более 7 млрд руб.

Сам Матвей Суслов настаивает на своей невиновности. Несколько месяцев после задержания весной 2017 года он находился под стражей, в октябре 2018-го отпущен под подписку о невыезде.

Адвокаты подсудимых заявили «Ъ», что пока не сформулировали публичную позицию. Бывший защитник Матвея Суслова Елена Сергун уверена, что предварительное следствие проходило с нарушениями УПК РФ: «Всем обвиняемым не дали возможность до конца ознакомиться с материалами дела. Следствие вышло в суд и заявило ходатайство об ограничении срока на ознакомление с огромным количеством томов, которое физически невозможно было прочитать». Госпожа Сергун добавила, что ходатайство следствия удовлетворил судья Октябрьского районного суда Саратова Сергей Сотсков. По ее словам, у нового защитника господина Суслова на ознакомление с материалами осталось меньше месяца. Собеседница «Ъ» назвала происшедшее «полным пренебрежением к Уголовно-процессуальному кодексу».

Никита Маркелов