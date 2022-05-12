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Коммерсантъ FM
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Антону Астахову в московском суде не место

Дело сына известного адвоката будут рассматривать в Саратове

Савеловский суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бизнесмена Антона Астахова, сына известного российского адвоката, бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова. Следственный комитет России (СКР) обвиняет предпринимателя в крупном мошенничестве, ущерб от которого составил 75 млн руб. В столичном суде решили, что предполагаемое преступление было совершено в Саратове, поэтому уголовное дело должен рассмотреть Фрунзенский райсуд этого регионального центра.

Павел Астахов со старшим сыном Антоном

Павел Астахов со старшим сыном Антоном

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Павел Астахов со старшим сыном Антоном

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

О том, что Савеловский районный суд Москвы, в который в начале минувшего апреля поступило уголовное дело Антона Астахова, не будет его рассматривать, стало известно уже на предварительном заседании. Суд посчитал, что само предполагаемое преступление было совершено в Саратове, поэтому в соответствии с принципом подсудности (ст. 32 УПК РФ) материалы должны изучать во Фрунзенском райсуде регионального центра. Впрочем, в саратовский суд материалы дела еще не поступили, однако там уже о решении Савеловского суда знают. «Пока ждем»,— сообщили “Ъ” во Фрунзенском суде.

Бизнесмен Антон Астахов обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источников “Ъ”, в деле, которое направлено в суд, фигурирует всего один эпизод. Следствие считает, что Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым, незаконно получив контроль над одной из компаний, затем якобы оформили на нее кредиты и совершили несколько притворных сделок. Ущерб по делу составляет 75 млн руб.

Уголовное дело, по которому проходит господин Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года и первоначально расследовалось СКР в отношении неустановленных лиц. Однако уже 22 ноября 2021 года Антон Астахов был задержан, а на следующий день ему было предъявлено обвинение. Интересно, что сначала Головинский райсуд столицы отказался избрать меру пресечения фигуранту, хотя прокуратура и настаивала на аресте обвиняемого. Однако после обжалования судебного решения в Мосгорсуде райсуд свою позицию изменил, и Антон Астахов был помещен под домашний арест. Позже срок действия этой меры пресечения неоднократно продлевался.

Интересно, что Антон Астахов получил финансово-юридическое образование в Великобритании, а затем в США. Вернувшись в Россию в 2011 году, он начал активно заниматься бизнесом. В 2014 году он приобрел около 9% акций крымского Регионального банка развития. Причем с появлением нового акционера банк стал работать с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям на востоке Украины, и, по данным СМИ, вести счета Севастопольского казначейства. Однако вскоре у банка Антона Астахова была отозвана лицензия. В 2015 году бизнесмен приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих». После чего стал президентом Анкор-банка, но вскоре и это кредитное учреждение лишилось лицензии. В настоящий момент Антон Астахов, по данным СМИ, значится соучредителем компаний ООО «Институт современных интернет-технологий» и ООО «Новые информационные технологии», занимающихся разработкой интернет-сайтов.

Получить комментарий от представителей обвиняемого “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов

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