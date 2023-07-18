Без России летом хорошо, а зимой боязно

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило очередной доклад о состоянии мирового газового рынка. Эксперты агентства отмечают хорошо проделанную работу европейских стран по снижению зависимости от российского газа и успешной подготовке к зиме. Правда, с двумя важными оговорками: новый отопительный сезон в ЕС пройдет гладко и без импорта газа из России только при умеренных температурах и отсутствии срывов поставок СПГ от других партнеров. В противном случае Европу вновь ждут ценовая лихорадка и серьезные перебои в газоснабжении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn, File / AP Фото: Michael Sohn, File / AP

Европа справляется с подготовкой к отопительному сезону и может полностью заполнить газохранилища уже к сентябрю, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Тем не менее даже заполненные хранилища не являются гарантией того, что европейские страны вновь не столкнутся с перебоями в поставках газа и резким ростом цен на него, предупреждают аналитики МЭА.

По данным агентства, запасы газа в хранилищах ЕС сейчас на 60% превышают средний показатель за предыдущие пять лет. А их уровень наполненности должен достичь 90% уже к началу августа и 100% — к середине сентября. Это позволит Европе подойти к началу отопительного сезона с запасами на уровне 90–95% даже в случае, если Россия в ближайшие недели полностью прекратит свои поставки.

Однако, несмотря на столь радужную картину, прекращение поставок российского газа все же может обернуться серьезными проблемами для европейских стран. За первую половину 2023 года экспорт газа из России в Европу по газопроводам снизился на 75% по сравнению с 2022 годом — на 36 млрд куб. м.

Полная остановка поставок будет означать, что Европа лишится еще 10 млрд куб. м газа.

На смену российскому газу должен прийти сжиженный газ от других поставщиков. Объем этих поставок должен вырасти на 15 млрд куб. м, чего должно в теории хватить, чтобы полностью компенсировать потерю российского газа с 1 октября. Но это только в случае теплой зимы и при идеальном выполнении контрактных обязательств поставщиками СПГ. При таком сценарии уровень заполненности хранилищ останется выше 50% даже к концу отопительного сезона.

«Напротив, холодная зима может оказать существенное давление на рынок. Увеличение объемов поставок СПГ (на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) позволит обеспечить заполнение хранилищ на 34% к концу марта. Но если поставки СПГ останутся на прошлогоднем уровне, то хранилища окажутся заполнены всего на 25%. В случае же уменьшения поступлений СПГ запасы и вовсе могут опуститься ниже 20%»,— говорится в докладе.

Кроме того, когда запасы газа в хранилищах падают ниже отметки 30%, возможность отбора газа из них технически снижается из-за падения пластового давления, отмечают аналитики МЭА. И все это в конечном итоге может привести к тому, что газ в Европе снова серьезно вырастет в цене, а его поставки окажутся нестабильными.

Кирилл Сарханянц