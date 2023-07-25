«Фармасинтез» получила разрешение на продажу препаратов на территории Эквадора

Фармацевтическая компания «Фармасинтез» получила право на ввоз и дистрибьюцию в Эквадор лекарств для терапии сахарного диабета, ВИЧ и для лечения злокачественных новообразований. Об этом сообщается на сайте компании.

Препараты будут производиться на площадках «Фармасинтез-Норд», «Фармасинтез-Тюмень» и Иркутском заводе АО «Фармасинтез». В компании уточнили, что поставки начнутся в ближайшее время.

«Мы видим потенциал в сотрудничестве с Латинской Америкой, в первую очередь, в достаточно большом количестве входящих в неё дружественных стран, с которыми исторически сложились конструктивные отношения в регионе», — отмечает исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния.

На данный момент компанией зарегистрировано более 100 препаратов в странах СНГ и Латинской Америки. Недавно «Фармасинтез» получил разрешение на поставки трех противоопухолевых препаратов в Доминиканскую Республику. В этом месяце «Фармасинтез-Норд» также прошел инспекцию Минздрава Сирии, теперь компания может поставлять препараты на территорию страны.

Полина Мотызлевская