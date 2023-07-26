Депутаты цементируют цены

Оживление строительства обострило конфликт покупателей и поставщиков цемента. Застройщики через депутатов Госдумы рассчитывают привлечь к спору ФАС. Они настаивают, что цементники воспользовались снижением объемов производства в начале этого года и ростом импорта для повышения цен почти на треть. Сами производителя видят корень проблемы в непрогнозируемом взрыве потребления, а рост импорта связывают с закрытием для белорусских цементников европейского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо главы комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проанализировать причины роста цен на цемент и общую ситуацию на этом рынке на предмет выявления признаков сговора производителей. Депутат подтвердил “Ъ” факт отправки обращения, пояснив, что инициатива исходила не от него лично, а от комитета. В ФАС оперативно не ответили.

Служба может инициировать проверку, так как возможный необоснованный рост цен — одно из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства, считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он напоминает, что в случае подтверждения этого факта нарушителям грозит оборотный штраф до 15% от выручки, но чаще все ограничивается направлением предупреждения.

В июне стоимость цемента составила 4,3 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 30% год к году, а производители сообщают, что готовы удовлетворить запросы покупателей лишь на 20%, говорится в письме. Застройщики и региональные власти в июне действительно сообщали о проблемах с поставками цемента, но производители связывали проблему с дефицитом перевозки и активным началом строительного сезона (см. “Ъ” от 20 июня).

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что в этом году ситуация с ценами на цемент была стабильной до конца мая: к этому моменту продукция для застройщиков подорожала всего на 8% год к году. Но последние два месяца наблюдается нехватка цемента и более высокие темпы роста цен, добавляет он. Официальных данных за июнь и июль пока нет, а значит, делать выводы преждевременно, настаивает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. По его словам, в себестоимости производства цемента более 50% могут приходиться на затраты на природный газ, электроэнергию, железнодорожные тарифы — именно их повышение приводит к росту цен.

Господин Гартунг сообщает ФАС, что цемент подорожал после снижения производства. Эта тенденция прослеживалась в начале 2023 года. По данным «Союзцемента», в январе—марте выпуск цемента сократился на 6% год к году, но в апреле начался рост (см. “Ъ” от 26 мая). В «Союзцементе» говорят, что снижение производства за январь—май оказалось всего на 0,2%. Там поясняют, что цементники покрыли бы спрос в полном объеме, если бы он не стал стихийно расти взрывными темпами. Выраженную позитивную динамику в организации связывают с активным поступлением в строительную отрасль финансирования, в том числе госсредств.

В письме в ФАС господин Гартунг также обращает внимание на растущую долю импорта цемента. Это, по его мнению, приводит к дополнительному удорожанию из-за роста курса валют, позволяя производителям повышать цены на внутреннем рынке, ссылаясь на конъюнктуру. По подсчетам «Союзцемента», в июне было ввезено почти вдвое больше продукции, чем годом ранее, но от общего объема внутреннего потребления доля импорта была невелика — 4,3%. Коммерческий директор компании «Цементум» Екатерина Молодцова добавляет, что продукция из-за границы поставляется в основном на юг, северо-запад и центр страны.

В «Союзцементе» поясняют, что доля импорта во многом растет за счет белорусской продукции: страна наращивает поставки в Россию, лишившись возможности поставлять цемент в Евросоюз. При этом, добавляют там, средняя загрузка российских предприятий остается на уровне 61%.

Александр Ручьев говорит, что пока влияние роста цен на цемент на себестоимость строительства несущественно. «Но в случае усугубления ситуации картина может измениться»,— предупреждает он. Госпожа Молодцова обращает внимание на то, что по итогам 2022 года доля цемента составила лишь 1,8% в цене 1 кв. м жилья на первичном рынке. «Изменение цен на цемент фактически не оказывает влияния на себестоимость строительства»,— настаивает она. Дальнейшая динамика рынка, по мнению Владимира Гузя, привязана к спросу: если осенью и зимой он продолжит расти, производителям необходимо будет рассмотреть ввод в эксплуатацию старых линий.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев