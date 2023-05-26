Цемент вливается в стройку

За счет активного начала строительного сезона производство и потребление цемента впервые за несколько месяцев продемонстрировали рост. Активное возведение малоэтажных домов и объектов в новых регионах уже начало формировать дефицит некоторых стройматериалов, но говорить об устойчивом позитивном тренде для цементной отрасли участники рынка пока не готовы. Опасаясь снижения бюджетных расходов на стройки и растущего объема нераспроданного жилья, они прогнозируют, что объем потребления продукции за год все же сократится на 10–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Объем потребления цемента в России в апреле составил 5,4 млн тонн, производства — 5,2 млн тонн, что больше на 8% и 4% соответственно, оценили в «Союзцементе». В марте прирост потребления год к году составил 2,2%, до 4,7 млн тонн, но объем производства был ниже на также 2,2%, до 4,4 млн тонн. До этого, с октября прошлого года, производство и потребление цемента сокращались.

Текущий рост прослеживается на фоне увеличения в январе—марте на 8,8% год к году, до 2,26 трлн руб., объема строительных работ. Начало строительного сезона оказалось значительно лучше прогнозов, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Во многом этому способствовал рост объема малоэтажного строительства, считает он. Данные «Цементума» говорят о росте продаж цемента на 4,9% по итогам первых четырех месяцев года.

Но сами производители цемента пока не готовы заявлять об окончательном переломе негативного тренда. «С начала этого года заметный рост был только в апреле»,— говорит управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. По его словам, по итогам января—апреля 2023 года объем потребления год к году сократился на 1,2% (до 15,7 млн тонн), производства — на 3% (до 15,4 млн тонн). По мнению эксперта, показательной будет динамика июня—сентября — на эти месяцы приходится пик потребления цемента.

Руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев обращает внимание на неоднородную динамику в регионах. «В Мурманской области спад потребления 28% год к году, в Иркутской — 25%, в Астраханской — 12%»,— перечисляет он.

Скепсис бизнеса вызван неопределенностью в последующем росте объемов строительства. «Значительная часть потребления цемента связана с бюджетным финансированием, включая госпрограммы и инфраструктурное строительство»,— говорит Владимир Гузь. По его словам, в случае сокращения расходной части бюджета стройиндустрию «может ожидать обвальное падение». У Дениса Усольцева опасения вызывает растущий объем нераспроданного жилья. По данным «Наш.Дом.РФ», сейчас в РФ не реализовано 43% от общего объема площадей в строящихся домах, в мае прошлого года показатель оценивался в 36%. «В последующем это может привести к остановке строительства, а следовательно, и к падению потребления цемента»,— замечает господин Усольцев.

По прогнозам «Союзцемента», по итогам 2023 года потребление цемента в России сократится на 10%, при пессимистичном сценарии — на 20%. Коммерческий директор «Цементума» Екатерина Молодцова говорит, что в начале этого года компания рассматривала два сценария: негативный предполагал спад потребления на 4–5%, позитивный — сохранение на уровне прошлого года. Сейчас рыночная ситуация развивается по второму пути, замечает она.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский не исключает, что потребление стройматериалов сократится. Этому, по его мнению, могут способствовать увеличение сроков согласования выделения проектного финансирования жилых комплексов и перенос сроков реализации коммерческой недвижимости. Но Михаил Бурмистров предполагает, что объем строительных работ и спрос на материалы продолжат увеличиваться за счет строительства объектов в новых регионах и возведения индивидуальных домов. Сейчас, по его мнению, на рынке уже сформировался дефицит некоторых позиций стройматериалов, что способствует росту цен на них.

Позитивная динамика также прослеживается по объему импортируемого на рынок цемента. В апреле, по данным «Союзцемента», в страну было ввезено 0,29 млн тонн цемента. Это на 93% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта вырос на 11%, до 0,1 млн тонн.

Александра Мерцалова