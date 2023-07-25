МВФ: из-за прекращения зерновой сделки цены на зерно могут подняться на 10-15%

Международный валютный фонд (МВФ) допускает рост цен на зерно на 10-15% из-за прекращения черноморской инициативы. Об этом на пресс-конференции заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno/File Photo, Reuters Фото: Ken Cedeno/File Photo, Reuters

«Очевидно, что черноморская зерновая инициатива сыграла важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна в мире в прошлом году. Та же механика работает и в обратном порядке, и это окажет давление на цены на продукты питания»,— передает его слова Bloomberg.

По данным МВФ, за счет зерновой сделки было экспортировано порядка 33 млн тонн зерна с Украины, что позволяло сохранять цены на продовольствие на более низком уровне.

Сегодня, 25 июля, помощник президента Юрий Ушаков в очередной раз подтвердил намерение России вернуться в исполнению зерновой сделки при условии соблюдения данных Москве обещаний. Российская сторона настаивает на переподключении Россельхозбанка к SWIFT, разблокировке транспортной логистики и страхования.

На данный момент цены на пшеницу на мировых биржах переживают новый всплеск после атак на дунайские порты, угрожающих поставкам продовольствия с Украины после остановки зерновой сделки. Стоимость российской пшеницы, выросшая на прошлой неделе с $230 до более чем $240 за тонну, может увеличиться до $250–260 за тонну. Ожидается, что в текущем сезоне экспорт пшеницы из России установит новый рекорд. Участники рынка рассчитывают переложить биржевой рост в стоимость контрактов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Полина Мотызлевская