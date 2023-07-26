Связь по загранительным тарифам

«Вымпелком» с августа повышает цены на звонки и интернет для корпоративных клиентов в роуминге в наиболее популярных туристических странах, включая ближнее зарубежье. В компании утверждают, что приводят цены к «среднерыночным значениям» и «в моменте» изменения затронут не более 1% клиентов. Эксперты полагают, что цены в роуминге начнут менять и другие операторы, чтобы сохранить выручку при снижении спроса на услугу. При этом, отмечают они, повышение всегда сначала происходит в корпоративном секторе, которому сложнее перейти на более выгодные условия другого оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На официальном сайте «Билайн бизнес» (торговая марка «Вымпелком») “Ъ” обнаружил, что оператор с 1 августа планирует изменить стоимость услуг в международном роуминге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (b2b) постоплатной системы расчетов.

По данным компании, в странах популярных туристических направлений (включая, например, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Турцию, Канаду и др.) цена минуты голосового входящего и исходящего звонка в августе увеличится с 45 до 70 руб./мин., а дополнительный 1 МБ интернета после исчерпания пакета стоимостью 450 руб. за 1 ГБ будет стоить 25 руб. В «Вымпелкоме» утверждают, что привели цены к «среднерыночным значениям». «В моменте в роуминге находится меньше 1% корпоративных клиентов, у которых постоплатные тарифы»,— уточнили в компании.

По итогам первого квартала у «Вымпелкома» было 44 млн абонентов, их число год к году упало на 9,2%. Общая выручка компании составила 70,3 млрд руб. (снижение на 2,6%), а сервисная — 64,7 млрд руб. (рост на 1,9%). В отчетности отмечается рост общей выручки в сегменте b2b компании на 5,4% и сервисной — на 4,9%, абсолютные показатели не раскрываются (в этот сегмент оператор также включает доходы от облачного бизнеса, цифровых решений и Big Data).

Достоверно оценить долю корпоративных клиентов в общей базе сим-карт операторов невозможно, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников: «Эти показатели не раскрываются, в сегмент доходов от b2b операторы включают помимо услуг связи также сервисы телематики, облачных хранилищ и другие». Сейчас общее количество абонентов компании, находящихся за рубежом, составляет около 4%, оценивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Другие крупные операторы утверждают, что пока не собираются повышать стоимость услуг для бизнеса в роуминге и сосредоточены на запуске новых услуг и их географическом расширении. «МегаФон» предлагает бизнесу пакетную опцию стоимостью 599 руб. для 71 страны (799 руб. для 89 стран), которая включает бесплатные входящие и исходящие в Россию по домашнему тарифу, звонки в другие страны — 89 руб./мин.

МТС предлагает различные опции для голосовой связи и интернета, в частности, для звонков есть вариант за 150 руб. в день: в 30 странах звонки будут стоить 7 руб./мин., еще в 10 странах 20 руб./мин, а в остальных — 45 руб./мин. У Tele2 в пакете за 499 руб. 30 минут звонков и 500 МБ мобильного интернета. Пакетный тариф «Вымпелкома» для бизнеса стоит от 600 руб. в сутки и включает 50 минут звонков и 300 МБ трафика.

Рост цен на роуминг в корпоративном секторе связан с тем, что операторам нужно сохранять выручку на фоне падения спроса на услугу, говорит Сергей Половников. Он отмечает, что тарифы на корпоративную связь всегда дороже, чем в массовом сегменте. «Причем операторы в первую очередь повышают цены именно для бизнеса, поскольку компаниям, в отличие от граждан, сложнее сменить поставщика, выбрав более выгодные условия с сохранением номера по MNP (Mobile Number Portability — процесс переноса номеров от одного оператора к другому.— “Ъ”),— это может грозить потерей связи на несколько дней»,— отмечает он. В то же время, уточняет эксперт, есть разные способы оставаться на связи для сотрудников, которые, например, в командировке, в том числе использование Wi-Fi-сетей, локальной сим-карты: «Зачастую это дешевле».

Крупные компании не станут разрывать сотрудничество с операторами, несмотря на рост цен на роуминг, считает автор профильного аналитического Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Он отмечает, что повышение тарифов может быть связано с увеличением расходов на закупку и поддержку оборудования, а также с ростом цен на услуги зарубежных партнеров. Следующим логичным шагом, полагает собеседник “Ъ” на рынке, будет подорожание роуминга для массового сегмента: «Сейчас в целом путешествовать стали гораздо меньше — фактически это доступно только людям с доходом выше среднего, на них и ориентируются операторы, повышая цены».

Юлия Тишина, Вадим Красников