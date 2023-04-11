Эфиопиум для народа

Российские мобильные операторы улучшают условия роуминга в странах Восточной Африки, в том числе в тех, где ранее их абонентам не было доступно даже подключение к интернету. Помимо Судана, Сирии и Сомалиленда, операторы расширяют присутствие в странах Океании и Латинской Америки. Эксперты обращают внимание на рост организованного туристического потока в некоторые из этих стран, в частности в Эфиопию и Венесуэлу. В случае же с менее популярными направлениями, по их мнению, речь может идти о политических договоренностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

“Ъ” опросил ключевых российских мобильных операторов (МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2) об их планах по пересмотру условий международного роуминга.

В «Вымпелкоме» сообщили, что собираются с мая предоставлять клиентам, находящимся в роуминге в Эфиопии, Судане и Венесуэле, 1 Гб интернета за 450 руб. в день. Сейчас, согласно данным сайта оператора, доступ в интернет в роуминге в этих странах тарифицируется по постоплатной модели — 768 руб. за 1 Мб. Кроме того, «Вымпелком» намерен снизить стоимость минуты входящих и исходящих звонков с 200 до 45 руб.

Представитель Tele2 сообщил “Ъ”, что оператор пока утверждает план роуминговых мероприятий по подготовке к новому сезону, но уточнил, что с 1 февраля Tele2 открыл передачу данных в роуминге в непризнанном Сомалиленде, а с 29 марта — в Сирии.

Также оператор расширил действие услуги «Безлимитный интернет за границей» на Сирию, Кирибати и Белиз, увеличил квоты на трафик интернета с высокой скоростью в ОАЭ, Макао и Боснии и Герцеговине (БиГ), а также снизил стоимость вызовов в Эфиопии, БиГ и Кирибати. В Tele2 пояснили, что «закрывают ранее непокрытые направления, потому что клиенты путешествуют и в нетривиальные страны».

В «МегаФоне» сказали “Ъ”, что запустили льготные роуминговые тарифы для стран ближнего зарубежья (Казахстан, Грузия, Армения и т. п.). «За последний год мы заметили растущий интерес россиян к этим странам в летний период»,— отметили там. В то же время оператор ожидает «сохранения спроса» на поездки в ОАЭ, Турцию и страны Юго-Восточной Азии (Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд).

В МТС не стали сообщать о прошедших или планируемых изменениях роуминга, но подчеркнули, что, «несмотря на рост курса валют, не повышают стоимость опций для абонентов».

ОАЭ после начала военных действий на Украине стали для россиян одним из наиболее востребованных выездных направлений и для отдыха, и для бизнеса. По данным Погранслужбы ФСБ за 2022 год, россияне совершили в страну 1,2 млн поездок. Это вдвое выше показателя 2021 года и на 21,2% больше, чем до пандемии, в 2019 году. В Венесуэлу совершено всего 13,4 тыс. поездок. Однако направление показало рост почти на 65% за счет программ туроператоров на базе рейсов Conviasa и чартерных программ «Пегас Туристик». В Эфиопию россияне за прошлый год совершили 14,9 тыс. поездок, поток увеличился на 20%.

Эфиопия наряду с Венесуэлой развивается на отечественном туристическом рынке за счет прямого авиасообщения, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Эксперт добавляет, что Аддис-Абеба также рассматривается путешественниками как транспортный хаб для стыковочных перелетов в страны Латинской Америки, Азии и Африки.

Данные о числе поездок в Кирибати, Белиз, Сомали, БиГ погранслужба не раскрывает. Господин Горин отмечает, что организованного турпотока в эти страны нет, направления могут рассматриваться лишь для индивидуальных поездок. Также, по словам эксперта, ограничен и туризм в Сирию (по оценкам Погранслужбы ФСБ, в 2022 году россияне совершили в страну 17 тыс. поездок, почти вдвое меньше, чем в 2021 году).

Новые соглашения об улучшении условий роуминга, скорее всего, заключались индивидуально на уровне отдельных стран, полагает аналитик MForum Алексей Бойко. «Раньше операторы тяготели к тому, чтобы работать с роуминговыми хабами, которые давали доступ к роумингу в десятках, если не сотнях стран. Соглашения с ними еще действуют, но я не исключаю, что в будущем их придется перезаключать на менее выгодных условиях»,— говорит он. Выбор рядя «экзотических» стран, по его мнению, мог быть обусловлен в первую очередь «политическими, негражданскими договоренностями» вне зависимости от реального потока туристов и бизнесменов.

Вадим Красников, Александра Мерцалова, Юрий Литвиненко