Ушаков рассказал, как будет организовано участие Путина в саммите БРИКС

Помощник президента Юрий Ушаков поделился с журналистами подробностями участия Владимира Путина в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 22–24 августа. Глава государства будет разговаривать с коллегами по видеосвязи, российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавит глава МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Ушакова, 22 августа Владимир Путин выступит с видеообращением на церемонии закрытия делового форума БРИКС. «В преддверии самого саммита будет проведен деловой форум, и обычно президенты выступают на заключительной стадии этого форума»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Затем, 23 августа, российский президент примет участие во встрече лидеров БРИКС в режиме видеоконференции. Встреча будет посвящена тематике расширения состава возможных участников, сообщает Юрий Ушаков. По его словам, это обсуждение — ключевая тема всего саммита.

24 августа таким же способом Владимир Путин поучаствует в заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций в формате «аутрич» (налаживание связей с потенциальными партнерами). Сергей Лавров также «проведет необходимые двусторонние контакты» и пообщается с лидерами стран—участников саммита.

19 июля офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил о том, что Владимир Путин не прибудет на саммит БРИКС в ЮАР. Утверждалось, что решение было принято «по обоюдному согласию». В ЮАР российскому президенту грозит арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Планы Владимира Путина не ехать в ЮАР подтвердил его пресс-секретарь. Он сообщил, что Россию на саммите представит Сергей Лавров.

В середине июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил, что власти республики предлагали России, чтобы ее делегацию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге возглавлял Сергей Лавров. Однако, по словам министра, изначально Россия отказалась от этого варианта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса писал в одном из документов, что арест господина Путина по ордеру был бы равносилен объявлению войны. Глава МИДа страны позднее сообщил, что власти ЮАР решили узаконить норму о защите иностранных лидеров от ордеров МУС.

Полина Мотызлевская