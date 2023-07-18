Президент ЮАР считает что арест Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в официальном документе обосновал негативное отношение к необходимости арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его прибытия в ЮАР. Как страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда (МУС), ЮАР обязана арестовать господина Путина на основании выданного в марте ордера МУС. Его арест был бы равносилен объявлению войны России, говорится в письменном заявлении господина Рамафосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подписанный в июне и первоначально помеченный как «конфиденциальный», аффидевит (письменное заявление, показание, свидетельство, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом) президента ЮАР был опубликован сегодня, 18 июля, по решению суда.

«Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны»,— говорится в заявлении Сирила Рамафосы (цитата по AFP). «Было бы несовместимо с нашей конституцией взять на себя риск вступления в войну с Россией»,— заявил господин Рамафоса, добавив, что это противоречило бы его долгу защищать страну.

Арест также подорвал бы возглавляемую Южной Африкой миссию по урегулированию конфликта на Украине и «исключил бы любое мирное решение», написал он.

В суде ведущая оппозиционная партия «Демократический альянс» пытается добиться того, чтобы президент РФ был задержан и передан МУС, если он ступит на территорию ЮАР. В апреле пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил приглашение президенту РФ на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа.

О мирной инициативе ЮАР читайте в публикации «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Мария Федотова