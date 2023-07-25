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Подрядчики зарядили энергетиков

Экс-руководителей «Мособлэнерго» осудили по коррупционному делу

ФСБ сообщила о том, что вступил в силу приговор, вынесенный бывшим гендиректору «Мособлэнерго» Алексею Брижаню и его первому заместителю Алексею Агапову. Первый получил пять лет колонии строгого режима, а его подельник — шесть лет условно. Обоих фигурантов признали виновными в получении взяток от руководителей подрядных организаций за возможность заключать крупные контракты на оказание услуг «Мособлэнерго», а также в мошенничестве.

Алексей Брижань (февраль 2018 года)

Алексей Брижань (февраль 2018 года)

Фото: АО «Мособлэнерго»

Алексей Брижань (февраль 2018 года)

Фото: АО «Мособлэнерго»

Уголовное дело в отношении бывших руководителей «Мособлэнерго» Брижаня и Агапова рассмотрел Красногорский горсуд Московской области. Фигуранты обвинялись в получении взяток, посредничестве в этом преступлении и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отметим, что подсудимые полностью признали свою вину в инкриминированных им деяниях и раскаялись в содеянном. Тем неожиданнее оказалась разница в назначенных судьей Еленой Лемешевой наказаниях.

Если Алексей Брижань получил пять лет колонии строгого режима, то Алексей Агапов был приговорен к условному сроку в шесть лет.

При этом суд снял арест со всего имущества осужденных — домов и земельных участков в Истринском районе Подмосковья, квартир и машино-мест, полутора десятков наручных часов марок Rolex, Breguet, Patek Philippe и др., а также мотоцикла Harley Davidson, автомобилей Bentley Continental, внедорожников Lexus LX570 и Range Rover.

Под обременением суд оставил лишь изъятую во время обысков у Алексея Агапова наличность в размере 4,1 млн руб. и хранившиеся на счете в банке у Алексея Брижаня 16,2 млн руб. Из этих средств будет погашен наложенный на каждого из осужденных штраф в размере 3,8 млн руб. Кроме того, в доход государства по решению суда изъят Mercedes-Benz S 63, стоимостью около 13 млн руб., который был передан первому заместителю главы «Мособлэнерго» в качестве взятки.

В общей сложности столичное управление СКР инкриминировало Алексею Брижаню и Алексею Агапову три преступных эпизода, хотя осуществлявшие оперативное сопровождение этого дела сотрудники УФСБ по Москве и Московской области проверяли их на десяток аналогичных преступлений. Как полагали оперативники, мзду энергетики могли брать начиная с 2013 года, фактически сразу после того, как перешли в «Мособлэнерго» из «Кубаньэнерго».

Согласно имевшейся у чекистов информации, руководители подрядных организаций, привлекаемых АО к выполнению работ, регулярно передавали Брижаню и Агапову 15% от суммы полученных их фирмами контрактов.

До суда, однако, дошел и вовсе лишь один эпизод с откатом. Как установили следствие и суд, в ноябре 2017 года Алексей Агапов получил в своем рабочем кабинете в бизнес-центре «Рига-Ленд» от руководителя ООО «Энергорегионстрой» 380 тыс. руб. Половину этой суммы он передал своему шефу, предложив тому в последующем получать от предпринимателя по 15% от суммы каждого заключенного с его компанией контракта.

Кроме того, в июле 2018 года уже сам Алексей Брижань, как следует из материалов дела, «используя доверительные отношения, завуалированно предложил» гендиректору ООО «Стройресурс» оплатить работы по монтажу системы отопления, водоснабжения, канализации, теплых полов и котельной в своем строящемся загородном доме. Услуга обошлась коммерсанту в 4,6 млн руб. За это Алексей Брижань обещал в кратчайшие сроки рассчитаться с ООО «Стройресурс» за уже выполненные для «Мособлэнерго» работы, а в будущем заключить с фирмой новые контракты.

Также новые контракты гендиректору через год пообещал и первый заместитель Алексея Брижаня. За это в сентябре 2019 года он получил от предпринимателя новый Mercedes-Benz S 63, стоимостью почти 13 млн руб. Дорогостоящее приобретение Алексей Агапов оформил на работавшую в их семье няню.

По данным «Ъ», о коррупции в «Мособлэнерго» правоохранительные органы узнали в августе 2020 года как раз от гендиректора ООО «Стройресурс» Алексея Долинского.

Начиная с 2016 года его организация, специализировавшаяся на производстве электромонтажных работ, весьма плодотворно сотрудничала с «Мособлэнерго». Вплоть до 2019 года между сторонами были заключены контракты на сотни миллионов рублей. Однако после этого деловые взаимоотношения между партнерами по каким-то причинам прервались. Отметим, что ввиду деятельного раскаяния от уголовной ответственности за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), как это предусмотрено законом, Алексея Долинского освободили. В октябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал его ООО «Стройресурс» банкротом.

Олег Рубникович

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