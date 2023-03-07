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Коммерсантъ FM
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Пал или пропал

Региональные власти не послушались противопожарных рекомендаций Рослесхоза

Более десятка субъектов РФ запланировали проведение весенних профилактических отжигов сухой травы, несмотря на настоятельную рекомендацию Рослесхоза прекратить эту практику. В середине февраля ведомство выступило с призывом к региональным властям перенести основные работы с весны на осень. Чиновники тогда уточнили, что мораторий позволит снизить риски распространения лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных условий. Опрошенные “Ъ” представители регионов, однако, отмечают, что при введении подобных запретов необходимо учитывать климатические условия, и настаивают на эффективности весенних палов в рамках противопожарных мероприятий.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В середине февраля Рослесхоз призвал ввести мораторий на весенние профилактические отжиги сухой травы, перенеся основные работы по уничтожению растительности на осень (см. “Ъ” от 14 февраля). Экологи решение агентства поддержали: по их мнению, приостановка профилактических выжиганий может сократить площади весенних ландшафтных пожаров в стране на десятки процентов.

Впрочем, обратили внимание зеленые, некоторые регионы соблюдать мораторий Рослесхоза не планируют. Экологи, ссылаясь на данные Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), указывают, что как минимум 12 регионов все же запланировали проводить профвыжигания весной. Среди них Курганская, Омская, Кемеровская, Иркутская, Калужская, Брянская, Тамбовская, Липецкая области, а также Красноярский край, Адыгея, Татарстан и Еврейская АО.

Контролируемый пал травы устраивают с целью профилактики распространения огня: сухая трава способна перенести очаги огня на многие километры. Одновременно это и самый дешевый метод очистки сенокосов и пастбищ от прошлогодней растительности. Зачастую сельхозпредприятия прибегают именно к такому способу навести порядок на угодьях. Однако контролируемые палы сами порой становятся причиной масштабных пожаров.

“Ъ” обратился в Рослесхоз с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель руководителя агентства Алексей Венглинский говорит, что решение о переносе профвыжиганий с весны на осень принял ряд крупных регионов, где прогнозируется раннее наступление весны, быстрый сход снежного покрова и резкий рост температур. Это Амурская, Волгоградская, Новосибирская области, Красноярский край и ряд других регионов. «В то же время такие регионы как Иркутская и Омская области, республики Адыгея и Башкортостан и другие запланировали проведение профвыжиганий в два этапа — весной и осенью, чтобы предотвратить возможность возникновения лесных пожаров,— говорит господин Венглинский.— Если регион принимает решение о проведении профвыжиганий, Рослесхоз четко контролирует порядок и условия проведения таких работ. Обратная связь с регионами есть».

В Рослесхозе заявляют, что Брянская, Калужская, Курская, Липецкая и Тамбовская области провели анализ пожароопасных сезонов прошлых лет и установили, что своевременно проведенные профвыжигания приводили к уменьшению площадей лесных пожаров. Там же, где профвыжигания не проводились, площадь пожаров увеличивалась, уточнили в ведомстве. «Именно поэтому в этих регионах приняли решение не переносить весенние профвыжигания на осенний период,— говорит Алексей Венглинский.— Все субъекты находятся в зоне наземного тушения, что позволяет им качественно обеспечить работы по организации и проведению профвыжиганий».

В правительстве Иркутской области “Ъ” заявили, что власти еще не приняли окончательного решения о профвыжиганиях в весенний период: «Вопрос будет обсуждаться на региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям». «В условиях Омской области проведение этих мероприятий гораздо более эффективно в весенний период,— говорят в главном управлении лесного хозяйства региона.— Закрывается пожароопасный сезон обычно в середине осени, когда наступает период дождей или ложится снег: в это время проведение профвыжиганий уже невозможно. Поэтому в наших климатических условиях их целесообразно проводить весной». В условиях Кемеровской области контролируемые профилактические выжигания сухой травы весной показали свою эффективность, так как позволяют предотвращать переход огня на лесные массивы с земель иных категорий. Об этом “Ъ” заявили в региональном департаменте лесного комплекса: «Выжигания проводят под строгим контролем, только если позволяют погодные условия — в безветренную погоду. За все время применения этого метода не было ни одного случая, когда лесной пожар возник из-за профвыжигания». Впрочем, там добавили, что департамент учтет рекомендации Рослесхоза в работе. В управлении лесами республики Адыгея пояснили, что профилактические выжигания лесных горючих материалов регулярно проводятся в зимний и весенний периоды, до наступления сезона пожароопасности (до 1 апреля), в этом году мероприятия также запланированы. Масштаб мероприятий небольшой, так как широколиственные леса в высокогорье Адыгеи подвержены пожарам в меньшей степени, чем в других регионах. «Срок проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах на землях лесного фонда республики Татарстан перенесен на осенний период 2023 года»,— сообщили “Ъ” в министерстве лесного хозяйства региона.

Алексей Ярошенко из «Гринписа России» напоминает, что контролируемые палы зачастую превращаются в неконтролируемые. «Самое большое беспокойство вызывают обширные малолюдные регионы,— говорит господин Ярошенко,— где слабо развита инфраструктура и трудно проконтролировать распространение пожара. Поэтому возникает риск, что огонь убежит и перерастет в ландшафтный пожар». К таким субъектам он относит Курганскую, Омскую, Кемеровскую, Иркутскую области, а также Красноярский край и Еврейскую АО.

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”

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