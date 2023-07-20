Турция плавится

В Турции установилась аномальная даже для лета погода. Сейчас в Анталье +40, а 23 июля, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до +44. В Айдыне к концу недели и вовсе столбик термометра достигнет отметки +45. И все это при слабом ветре — от 1 м/c до 6 м/c. Жару ожидают в основном на западе Турции, но аналогичная ситуация может сложиться и в других районах, пишет турецкое издание Yeni Safak.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Синоптики не исключают, что температура обновит рекорд — 15 июля в Анталье она поднималась до +44. Россиянка Юлия, которая сейчас находится в Турции, рассказала, как удается пережить такую жару:

«Я нахожусь в Мерсине. Жара адская. Термометр на улице показывает +37, а в машине — +41, даже если она стоит в тени. Я работаю тренером и на обед прихожу домой. Режим поменялся, ложусь спать теперь позже, потому что из-за жары совсем не хочется есть. Купаться приходится раз 10 за день, пока иду до дома еще и освежаюсь под разбрызгивателями для газона. Везде хожу со спреем. Шлепанцы "плавятся", кроссовки "плавятся". Удивляет, что местные не носят головные уборы. Русские — все в очках, кепках, панамах. Когда жара спадает, все выходят гулять с детьми, выводят на улицу своих питомцев. Обычно происходит это уже в полночь».

Из-за жары в стране бушуют лесные пожары. В этом месяце стихия ударила по провинциям Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш. Однако туристы пока повода для паники не видят и с пониманием относятся к погодным условиям, говорит Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Все прекрасно понимают, что погода не всегда предсказуема. Выбравшие Сочи для отдыха в июле не думали, что его будет заливать. Понятно, что никакие претензии не предъявляются. Когда виновата погода, будь то дождь или, наоборот, жара, люди просто стараются придумать что-то — пойти в spa-центр, проводить больше времени в кондиционированном помещении, сходить на какую-нибудь экскурсию закрытого типа, в музей, например. Туристы давно привыкли не обращать внимания на погодные условия. Все прекрасно понимают, что купить можно отель, питание, проживание, трансфер, авиабилеты, но не погоду.

Аномальная жара не входит в страховое покрытие. Ни одна страховая компания не будет это оплачивать. Единственное, если путешественник получит солнечный удар или ожог, и он должен пройти лечение, то это страховая оплатит».

По оценкам Российского союза туриндустрии, в Турцию в 2023 году из-за высоких цен могут приехать на 2 млн меньше россиян. Стоимость путевок выросла на 47% по сравнению с 2022-м, поэтому вместо ожидаемых 7 млн, курорты республики для отдыха выбрали только 5 млн туристов из России.

Фотогалерея Как жители разных стран спасаются от аномальной жары Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Следующая фотография 1 / 19 Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Смотреть

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Мария Широкова