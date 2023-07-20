Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция плавится

Как туристы и местные переживают рекордную жару

В Турции установилась аномальная даже для лета погода. Сейчас в Анталье +40, а 23 июля, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до +44. В Айдыне к концу недели и вовсе столбик термометра достигнет отметки +45. И все это при слабом ветре — от 1 м/c до 6 м/c. Жару ожидают в основном на западе Турции, но аналогичная ситуация может сложиться и в других районах, пишет турецкое издание Yeni Safak.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Синоптики не исключают, что температура обновит рекорд — 15 июля в Анталье она поднималась до +44. Россиянка Юлия, которая сейчас находится в Турции, рассказала, как удается пережить такую жару:

«Я нахожусь в Мерсине. Жара адская. Термометр на улице показывает +37, а в машине — +41, даже если она стоит в тени. Я работаю тренером и на обед прихожу домой. Режим поменялся, ложусь спать теперь позже, потому что из-за жары совсем не хочется есть. Купаться приходится раз 10 за день, пока иду до дома еще и освежаюсь под разбрызгивателями для газона. Везде хожу со спреем. Шлепанцы "плавятся", кроссовки "плавятся". Удивляет, что местные не носят головные уборы. Русские — все в очках, кепках, панамах. Когда жара спадает, все выходят гулять с детьми, выводят на улицу своих питомцев. Обычно происходит это уже в полночь».

Как Европа противостоит аномальной жаре

Из-за жары в стране бушуют лесные пожары. В этом месяце стихия ударила по провинциям Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш. Однако туристы пока повода для паники не видят и с пониманием относятся к погодным условиям, говорит Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Все прекрасно понимают, что погода не всегда предсказуема. Выбравшие Сочи для отдыха в июле не думали, что его будет заливать. Понятно, что никакие претензии не предъявляются. Когда виновата погода, будь то дождь или, наоборот, жара, люди просто стараются придумать что-то — пойти в spa-центр, проводить больше времени в кондиционированном помещении, сходить на какую-нибудь экскурсию закрытого типа, в музей, например. Туристы давно привыкли не обращать внимания на погодные условия. Все прекрасно понимают, что купить можно отель, питание, проживание, трансфер, авиабилеты, но не погоду.

Аномальная жара не входит в страховое покрытие. Ни одна страховая компания не будет это оплачивать. Единственное, если путешественник получит солнечный удар или ожог, и он должен пройти лечение, то это страховая оплатит».

По оценкам Российского союза туриндустрии, в Турцию в 2023 году из-за высоких цен могут приехать на 2 млн меньше россиян. Стоимость путевок выросла на 47% по сравнению с 2022-м, поэтому вместо ожидаемых 7 млн, курорты республики для отдыха выбрали только 5 млн туристов из России.

Фотогалерея

Как жители разных стран спасаются от аномальной жары

Предыдущая фотография
Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

Следующая фотография
1 / 19

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...