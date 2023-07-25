Генконсульство в Анталье призвало россиян оставаться в отелях из-за лесных пожаров

Генконсульство в Анталье призвало российских туристов не покидать территорию отелей и воздержаться от прогулок в горной и лесной местности. Рекомендация связана с лесными пожарами в отдельных труднодоступных горных местах. Турецкие власти усиливают меры безопасности вблизи мест отдыха, добавили в ведомстве.

В генконсульстве сообщили ТАСС, что власти Антальи привлекли к тушению пожаров до 1,5 тыс. человек, специальную технику и авиацию. Власти заверили, что пожар не угрожает территориям, где расположены отели и туристические объекты.

В связи с жаркой погодой в Турции с конца июля продолжаются лесные пожары, в том числе в провинциях Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш. В некоторых районах Антальи и Муглы температура воздуха достигает 48–50°C. Россия направила в Турцию два самолета Бе-200ЧС для тушения пожаров.