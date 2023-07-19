Россия направила в Турцию два самолета Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели из Ростова-на-Дону в турецкие города Мугла и Измир для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты были направлены в Турцию в ответ на запрос Анкары, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары. 13 июля президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с Владимиром Путиным о покупке у РФ самолетов-амфибий, предназначенных для тушения лесных пожаров.

14 июля лесной пожар начался недалеко от аэропорта Бодрума, в районе Дулкадироглу города Кахраманмараш. 17 июля пожары вспыхнули в 40 км от АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Эрдни Кагалтынов