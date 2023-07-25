Дерипаска требует через суд удалить информацию о том, что ему принадлежат две частные военные компании

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд иск к журналистке Елизавете Осетинской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) и правозащитнице Ольге Романовой о защите чести и достоинства. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В апреле в интервью журналистке Ольга Романова заявила о том, что Олегу Дерипаске принадлежат две частные военные компании. Иск готовился с мая месяца, сразу после публикации. Мы просим признать эту информацию не соответствующей действительности, удалить ложную информацию. Денежные требования мы не заявляем к ответчикам, но просим суд установить судебный штраф, если ответчики не исполнят в добровольном порядке решение суда — не удалят спорную часть публикации»,— прокомментировал господин Мельников.

Первое заседание по делу назначено в Таганском районном суде Москвы на 10 августа 2023 года.

Ранее Четвертый кассационный суд в Краснодаре вынес определение, согласно которому иск бизнесмена Олега Дерипаски против экс-банкира Олега Тинькова на 2 млрд руб. будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом.

Весной прошлого года между миллиардерами возник спор из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова в адрес Олега Дерипаски. Основатель Тинькофф-банка в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд.

Тат Гаспарян

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