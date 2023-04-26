Сенаторы постояли на своем

Совет федерации (СФ) в среду одобрил новую редакцию закона «О гражданстве РФ», которая расширяет перечень уголовных составов, влекущих прекращение гражданства натурализованных лиц. Теперь к таким преступлениям отнесены, в частности, дискредитация армии и призывы к экстремизму. Ряд сенаторов возмутились, что этот механизм делит россиян на граждан «по рождению и по вхождению». Но коллеги объяснили им, что так было всегда, и Конституции это не противоречит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Закон представил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев. Он подробно перечислил все его положения и отдельно остановился на самой обсуждаемой новелле — о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства.

Согласно пока еще действующему закону, к таким основаниям относится совершение преступления по террористическим и экстремистским статьям УК. В новой редакции список пополнится целым спектром дополнительных составов.

В него войдут преступления против половой неприкосновенности, незаконный оборот оружия и наркотиков, госизмена, шпионаж, призывы к экстремизму, дискредитация армии, повреждение воинских захоронений, посягательство на жизнь правоохранителя и другие тяжкие и особо тяжкие деяния.

«Рассматриваемый закон, так же, как и действующий, не использует термин "лишение гражданства"»,— обратил внимание господин Полетаев. Он напомнил, что с 2017 года, когда был введен институт присяги гражданина, приговор суда по ряду преступлений приравнивается к факту «сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательств соблюдать Конституцию и законодательство РФ». «Таким образом, никакого нового механизма лишения гражданства не устанавливается, а уточняется существующий»,— подчеркнул докладчик, добавив, что «с учетом современных реалий» речь идет о дополнительной превенции от нарушения обязательств, взятых на себя новыми гражданами.

Несмотря на объяснения Владимира Полетаева, новая редакция закона озаботила сенатора от Крыма Сергея Цекова. «Я в целом положительно отношусь к тому, что допускается прекращение гражданства,— признался он.— Но для тех, кто получил его по рождению, эта норма исключена. Какие преступления ни совершаешь, ты все равно останешься гражданином. А вот те, которые стали гражданами в результате оптации так называемой, то есть после вхождения территорий — Республики Крым, Донецкой народной республики, Луганской НР, Херсонской и Запорожской областей,— как с ними?»

Присутствовавшая на заседании начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова пояснила, что совершение определенных преступлений рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне.

Но господина Цекова этот ответ не удовлетворил: «Тот, который по рождению, может любое преступление совершить и не будет лишен гражданства. А мы (крымчане.— “Ъ”), вошедшие, собственно говоря, тоже граждане РФ, можем этому наказанию подвергаться. Здесь нет равенства. А я за то, чтобы равенство соблюдалось».

«Граждане Крыма, новых регионов — полноценные граждане РФ, и к ним должны применяться все конституционные нормы»,— заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, попытавшись закрыть дискуссию. Но тут слово взяла член конституционного комитета Людмила Нарусова: «Согласно ст. 6 Конституции РФ, гражданство является единым и равным независимо от оснований приобретения. Независимо от приобретения: по рождению или по вхождению!»

В ответ на эту реплику госпожа Матвиенко сделала замечание председателю конституционного комитета Андрею Клишасу: «Либо вы на заседании комитета глубоко не обсуждаете законы и не разъясняете, либо что-то другое. Вы же обсуждали этот закон на комитете».

«Дважды!» — отозвался господин Клишас. Он пообещал подарить госпоже Нарусовой учебник по конституционному праву, чтобы она смогла «уяснить какие-то элементарные вещи», но все-таки еще раз взялся объяснить, о чем идет речь в законе: «Равное гражданство означает, что гражданин обладает всем набором гражданских и политических прав. Например, у него есть право избирать и быть избранным. Ряд государств придерживаются другой конституционной доктрины, когда только граждане по рождению могут занимать определенную выборную должность. Например, США. И таких государств немало. То, что гражданин может лишиться гражданства в результате различных причин,— эта концепция также присутствует в законодательстве большинства государств, и у нас она присутствует с момента появления института российского гражданства».

После этого за принятие закона проголосовал 161 сенатор, еще один воздержался.

Андрей Прах