На московских парковках вводят терапевтический тариф

Столичные власти разрешат парковаться бесплатно в течение двух часов на платных парковках у городских поликлиник. Этого времени, по оценкам мэрии Москвы, гражданам будет достаточно для посещения врача. Начиная с третьего часа надо будет платить 1 тыс. руб. в час. Это позволит, по оценкам чиновников, избежать ситуации, когда выделенные пациентам машино-места будут занимать офисные работники. Пилотный проект пройдет пока на нескольких парковках у трех поликлиник, но мэрия не исключает того, что практика будет расширена. Эксперты поддержали нововведения, призвав власти решить проблему паркингов и у больниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно совместному заявлению столичного департамента транспорта и департамента здравоохранения, с 31 июля возле трех московских поликлиник в ЦАО и ЮАО (в Проточном переулке, на улицах Иерусалимская и Лестева) на платных машино-местах, обозначенных синими информационными щитами, транспортное средство можно будет запарковать бесплатно на два часа. Начиная с 121-й минуты будет действовать парковочный тариф — 1 тыс. руб. в час (действующий тариф на территориях, о которых идет речь, составляет от 40 до 380 руб. в час). Штраф для нарушителей прежний — 5 тыс. руб. Повторно воспользоваться бесплатной стоянкой можно будет не раньше чем через полчаса после завершения предыдущей сессии. На остальных машино-местах, не обозначенных щитами, тариф будет обычный.

У медицинских организаций Москвы уже предусмотрены бесплатные места, но зачастую они заняты машинами сотрудников соседних офисов, рассказала столичный вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «К нам неоднократно поступали предложения от жителей по изменению принципа работы парковок рядом с социальными объектами,— пояснила она.— Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей, запускаем пилотный проект». В среднем, по ее данным, пациенты в поликлиниках проводят 30 минут. «Делаем все возможное, чтобы дефицитное уличное пространство города использовалось эффективно,— продолжил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.— Наша парковочная система позволяет внедрять и комбинировать различные тарифные решения в зависимости от предназначения участка». После проведения эксперимента и анализа практики мэрия, возможно, создаст такие же места у других поликлиник и больниц.

«Высокий тариф, который начинает работать с третьего часа парковки, выбран именно для того, чтобы сохранить эти места свободными для посетителей поликлиник,— пояснили “Ъ” в департаменте транспорта Москвы.— Высокая стоимость значительно сократит использование этих мест, например, сотрудниками офисов, которые ранее могли бесплатно оставить там автомобиль на весь день». Специальные места для автобусов и грузовиков работают по аналогичному принципу, напомнили в ведомстве: первые полчаса — от 20 до 225 руб., затем — 1 тыс. руб. в час. «В результате средняя продолжительность парковки, например, у грузовиков на таких местах — менее получаса,— говорят в департаменте транспорта.— Таким образом, места освобождаются быстро, и больше водителей в течение дня могут ими воспользоваться по назначению».

Платные парковки в Москве существуют с 1 ноября 2012 года. На данный момент с пользователей собрано 50,9 млрд руб., деньги идут на благоустройство. Сборы, отметим, растут ежегодно: 6,31 млрд руб. получено от владельцев транспортных средств в 2020 году, 6,96 млрд руб.— в 2021 году, 8,65 млрд руб.— в 2022 году.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев назвал инициативу «движением в хорошую сторону». «Полагаю, что два часа закроют основную массу ситуаций, с которыми пациенты приезжают в поликлинику,— говорит он.— Часа действительно не хватало. Что касается дальнейшей оплаты: 1 тыс. руб.— сумма немаленькая. Учитывая социальную значимость медучреждений, будем надеяться, что в дальнейшем эта сумма будет уменьшена при надлежащем контроле за парковкой — если сделать бесплатно, тут же появятся злоупотребления». Господин Жулев призвал также не забывать о людях с ограниченными возможностями — для них парковки должны по-прежнему оставаться бесплатными и присутствовать либо на территории медучреждения, либо рядом с ним: «С этим в Москве есть проблемы, так как иногда медорганизации находятся, например, на крупных трассах, где нет даже карманов для парковочных мест».

«Ценник вызывает вопросы — лучше сделать обычный тариф,— рассуждает координатор движения "Синие ведерки" Юлия Каблинова (занимается вопросами парковок у социальных объектов).— С другой стороны, два часа — это то время, в которое можно уложиться, тем более что речь идет о поликлиниках, куда в основном люди приходят по записи. Учитывая ситуацию с парковками у медобъектов, это лучше, чем ничего». Она обратила внимание, что предложенный мэрией механизм применим только в поликлиниках, где врачи принимают пациентов относительно быстро. «Предсказать время, которое придется провести в больнице, невозможно, здесь нужны парковки только на территории или подземные парковки, которых остро не хватает»,— говорит Юлия Каблинова.

С 31 июля также в режиме «пилота» в Москве начнут работать новые виды перехватывающих парковок. Об этом сообщил вчера департамент транспорта. Такие парковки, напомним, существуют много лет: они позволяют оставить машину у станций метро, МЦК или МЦД бесплатно с 5:30 до 2:00 при условии совершения не менее двух поездок на городском рельсовом транспорте. До сих пор такие паркинги были только капитальные (со шлагбаумом), теперь в этот режим в виде эксперимента переводятся обычные уличные парковки, но пока только две — у станций метро «Братиславская» и «Кузьминки». Водители, желающие бесплатно оставить машину, должны будут через приложение включить новый — «перехватывающий» — тариф и воспользоваться для проезда картой «Тройка». Если такие паркинги будут пользоваться спросом, их количество увеличат, заявил Максим Ликсутов.

Иван Буранов, Наталья Костарнова