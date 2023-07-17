Москвичи прощаются с паркоматами

Со столичных улиц в ближайшее время исчезнут паркоматы: решение демонтировать практически все устройства, выяснил “Ъ”, приняли московские власти. Устройства для оплаты картами сегодня почти не востребованы. На них приходится менее 1% всех трансакций пользователей паркингов, а 95% платежного трафика идет через приложение, заявляют в дептрансе Москвы. При этом только в 2022 году на обслуживание платежных аппаратов мэрия потратила более 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти все водители уехали от паркоматов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Почти все водители уехали от паркоматов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Столичное ГКУ «Дирекция транспортных закупок» завершает тендер на 11,7 млн руб. по демонтажу 590 уличных паркоматов. 14 июля завершился сбор заявок. Подрядчик уберет с улиц устройства, восстановит асфальт или плитку, уберет мусор. Конструкции будут демонтироваться вместе с бетонным основанием.

Первые паркоматы появились в Москве в 2012 году, когда в столице начали разворачивать зоны платной парковки. Тогда использовались две модели — Parkeon и Cake. С 2014 года, посчитал “Ъ” на основе данных госзакупок, мэрия заключила контрактов более чем на 1,7 млрд руб. по установке и обслуживанию паркоматов. Только в 2022 году, по данным мэрии, суммарная стоимость эксплуатации аппаратов и услуг по обеспечению безналичной оплаты превысила 105 млн руб.

При этом популярность паркоматов с годами падала: в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, в 2014 году — 17,2%, в 2018 году — 2,4%. Сейчас, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП), паркоматы используют менее 1% водителей. «Многими паркоматами с начала года ни разу не пользовались,— рассказали в учреждении.— С развитием современных способов оплаты паркоматы перестали быть популярны. 95% водителей выбирают для оплаты приложение "Парковки России". Есть и другие способы — СМС, сайт, голосовая оплата, сервисы партнеров. Потребности в большом количестве паркоматов больше нет, многообразие других способов оплаты позволит безболезненно убрать неиспользуемые устройства».

АМПП обещает оставить 80 самых востребованных паркоматов возле медицинских учреждений, вокзалов, ТЦ, рынков и т. п. Остальные устройства будут демонтированы в течение 30 дней после подписания контракта (то есть до конца лета). Паркоматы, рассказали “Ъ” в АМПП, возможно, передадут в регионы, которые только начинают развивать у себя платные парковки. До этого момента они будут складированы в Красногорске на одной из площадок «Мосгортранса», следует из ТЗ к тендеру.

«Если паркоматами почти не пользуются, они требуют обслуживания, мешают проходу, то это решение обоснованно,— говорит глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).— С другой стороны, нужно создавать условия, когда граждане, у которых нет приложения, нет телефона (например, иногородние) при пользовании парковкой все равно имели бы возможность оплатить, чтобы не получить штраф (5 тыс. руб.— “Ъ”). У автовладельцев должна быть четкая и ясная информация, как оплатить парковку альтернативным способом».

«Причиной низкой популярности паркоматов является крайне небольшое время на оплату, а не то, что у нас все перешли на карты и приложение,— считает координатор движения "Cиние ведерки" Петр Шкуматов.— Когда на оплату отводилось 15 минут, паркоматы были более популярны. Когда сделали пять минут (это правило действует с 2018 года.— “Ъ”), до паркомата иногда просто не добежать».

Специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов говорит, что интерфейс паркоматов не очень удобен, кроме того, они часто становятся жертвами вандалов. «Поддержание этих устройств в работоспособном состоянии — достаточно дорогая история,— говорит он.— Так что думаю, что Санкт-Петербург скоро присоединится к Москве — число паркоматов тоже будет уменьшаться».

Иван Буранов