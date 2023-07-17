Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москвичи прощаются с паркоматами

Мэрия демонтирует уличные устройства за ненадобностью

Со столичных улиц в ближайшее время исчезнут паркоматы: решение демонтировать практически все устройства, выяснил “Ъ”, приняли московские власти. Устройства для оплаты картами сегодня почти не востребованы. На них приходится менее 1% всех трансакций пользователей паркингов, а 95% платежного трафика идет через приложение, заявляют в дептрансе Москвы. При этом только в 2022 году на обслуживание платежных аппаратов мэрия потратила более 100 млн руб.

Почти все водители уехали от паркоматов

Почти все водители уехали от паркоматов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Почти все водители уехали от паркоматов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Столичное ГКУ «Дирекция транспортных закупок» завершает тендер на 11,7 млн руб. по демонтажу 590 уличных паркоматов. 14 июля завершился сбор заявок. Подрядчик уберет с улиц устройства, восстановит асфальт или плитку, уберет мусор. Конструкции будут демонтироваться вместе с бетонным основанием.

Первые паркоматы появились в Москве в 2012 году, когда в столице начали разворачивать зоны платной парковки. Тогда использовались две модели — Parkeon и Cake. С 2014 года, посчитал “Ъ” на основе данных госзакупок, мэрия заключила контрактов более чем на 1,7 млрд руб. по установке и обслуживанию паркоматов. Только в 2022 году, по данным мэрии, суммарная стоимость эксплуатации аппаратов и услуг по обеспечению безналичной оплаты превысила 105 млн руб.

При этом популярность паркоматов с годами падала: в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, в 2014 году — 17,2%, в 2018 году — 2,4%. Сейчас, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП), паркоматы используют менее 1% водителей. «Многими паркоматами с начала года ни разу не пользовались,— рассказали в учреждении.— С развитием современных способов оплаты паркоматы перестали быть популярны. 95% водителей выбирают для оплаты приложение "Парковки России". Есть и другие способы — СМС, сайт, голосовая оплата, сервисы партнеров. Потребности в большом количестве паркоматов больше нет, многообразие других способов оплаты позволит безболезненно убрать неиспользуемые устройства».

АМПП обещает оставить 80 самых востребованных паркоматов возле медицинских учреждений, вокзалов, ТЦ, рынков и т. п. Остальные устройства будут демонтированы в течение 30 дней после подписания контракта (то есть до конца лета). Паркоматы, рассказали “Ъ” в АМПП, возможно, передадут в регионы, которые только начинают развивать у себя платные парковки. До этого момента они будут складированы в Красногорске на одной из площадок «Мосгортранса», следует из ТЗ к тендеру.

«Если паркоматами почти не пользуются, они требуют обслуживания, мешают проходу, то это решение обоснованно,— говорит глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).— С другой стороны, нужно создавать условия, когда граждане, у которых нет приложения, нет телефона (например, иногородние) при пользовании парковкой все равно имели бы возможность оплатить, чтобы не получить штраф (5 тыс. руб.— “Ъ”). У автовладельцев должна быть четкая и ясная информация, как оплатить парковку альтернативным способом».

«Причиной низкой популярности паркоматов является крайне небольшое время на оплату, а не то, что у нас все перешли на карты и приложение,— считает координатор движения "Cиние ведерки" Петр Шкуматов.— Когда на оплату отводилось 15 минут, паркоматы были более популярны. Когда сделали пять минут (это правило действует с 2018 года.— “Ъ”), до паркомата иногда просто не добежать».

Специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов говорит, что интерфейс паркоматов не очень удобен, кроме того, они часто становятся жертвами вандалов. «Поддержание этих устройств в работоспособном состоянии — достаточно дорогая история,— говорит он.— Так что думаю, что Санкт-Петербург скоро присоединится к Москве — число паркоматов тоже будет уменьшаться».

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...