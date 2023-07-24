Обвинение развернули на дороге

Отменен обвинительный приговор, вынесенный экс-министру транспорта и автодорог Нижегородской области Вадиму Власову. Его осудили на четыре года колонии за злоупотребления полномочиями, связанные с отбором подрядчиков по содержанию дорог в ряде муниципалитетов. Показания на министра давал его бывший подчиненный Денис Цветков, возглавлявший Главное управление автодорог области (ГУАД), он получил условный срок как пособник. Адвокаты доказали, что суд первой инстанции фактически приписал Вадиму Власову полномочия главы ГУАД и неверно квалифицировал как ущерб упущенную выгоду компаний, которые снижали начальную цену договоров на торгах, но их не выиграли. Бывшего министра выпустят из следственного изолятора под подписку о невыезде до повторного рассмотрения его уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Власов в апелляции доказал, что осудили его незаконно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вадим Власов в апелляции доказал, что осудили его незаконно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тройка судей Нижегородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего министра транспорта Вадима Власова и его защиты на приговор. В феврале чиновника осудили на четыре года заключения в колонии за должностные злоупотребления, допущенные при организации торгов Главного управления автомобильных дорог (ГУАД). Вадим Власов был обвинен в том, что в 2018 году давал незаконные указания директору ГУАД Денису Цветкову отказаться от подписания договоров подряда на уборку и содержание автомобильных дорог с ООО «Дорожник», «Девис» и «Княгининская ДСК» бизнесмена Ивана Семова.

Прежде его компании получали дорожные госконтракты в девяти районах Нижегородской области. Следствие и райсуд решили, что министр транспорта действовал в интересах конкурента — предпринимателя Александра Васина и его организаций.

Денис Цветков давал показания о том, что Вадим Власов просил его уговорить Ивана Семова не участвовать в торгах, а когда тот отказался, с его организациями не заключили договора со ссылкой на якобы недостоверные банковские гарантии.

По приговору, бывший директор госзаказчика Денис Цветков также убеждал других конкурентов Александра Васина — ООО «Вачское ДРСУ» и «Спартак С» — стать субподрядчиками его компании «Кварцит-НН», хотя у последней не было баз и техники в районе присутствия. Ущерб от злоупотребления на аукционах по содержанию дорог следствие оценило в 39,1 млн руб. Денис Цветков как пособник должностных преступлений экс-министра получил два с половиной года условного срока и не стал обжаловать приговор.

Апелляционные жалобы подали как обвинение, так и защита бывшего министра транспорта. В прокуратуре посчитали приговор Вадиму Власову чрезмерно мягким и просили ужесточить наказание. Осужденный наоборот называл обвинение недоказанным и голословным, выстроенным только на показаниях подельника Дениса Цветкова, который его оговорил. Защитник Виталий Жуйков ходатайствовал отменить приговор Советского райсуда и оправдать Вадима Власова, либо квалифицировать его действия как воспрепятствование предпринимательской деятельности по ст. 169 УК РФ или халатность по ст. 293 УК РФ. Адвокат Жуйков отметил, что приговор Советского райсуда не мотивирован, а доказательства обвинения противоречивы.

Единственным аргументом следствия, по мнению защиты, стала переданная Вадимом Власовым Денису Цветкову некая таблица со списком подрядчиков, которую райсуд не стал исследовать, как и не принял во внимание доводы бывшего министра.

По словам защитника, в обвинении также не было указано, каким образом были нарушены права и законные интересы потерпевших организаций, а материальный ущерб документально не обоснован. Фактически это не ущерб, а упущенная выгода, заметил адвокат Жуйков. Ранее защита также неоднократно заявляла ходатайство о назначении судебной экспертизы бухгалтерской документации участников торгов, но этого сделано не было. Кроме того, теперь бюджет несет убытки от исков автомобилистов к ГУАД с требованием компенсировать ущерб от ДТП по вине дорожных дефектов: по арбитражным искам в пользу водителей взыскано более 30 млн руб.

Вадим Власов согласился, что не в полной мере контролировал действия Дениса Цветкова и не вдавался в решения аукционных комиссий, что в итоге и привело к ограничению конкуренции. Однако министр допускал, что руководитель ГУАД мог быть некомпетентным начальником.

«Я, конечно, впервые столкнулся с уголовным делом, но не могу нормально и спокойно воспринимать доводы следствия и обвинения. Например, для квалификации статьи о должностных злоупотреблениях необходимо четыре обязательных условия, но три из них не выполнены. У меня не было никаких полномочий отдавать какие-либо указания Цветкову, это абсолютный бред. Мои полномочия были ограничены постановлением правительства Нижегородской области», — убеждал судей бывший министр.

Он добавил, что четыре года находится под ограничением свободы во время следствия и суда и не может нормально содержать семью.

В итоге апелляционная инстанция решила, что обвинительный приговор Вадиму Власову был вынесен с существенными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса и подлежит отмене.

Уголовное дело в отношении экс-министра и второго обвиняемого Дениса Цветкова было отправлено на новое рассмотрение в Совесткий райсуд в ином составе. В связи с отменой приговора областной суд также решил освободить Вадима Власова из следственного изолятора, на время второго процесса его обязали дать подписку о невыезде. Любопытно, что признанный незаконным приговор вынес ветеран Совесткого райсуда — федеральный судья Виталий Бондаренко, который 37 лет проработал в районном суде.

Решение по этому уголовному делу Вадима Власова стало для него последним в карьере: в феврале судью Бондаренко проводили в почетную отставку.

Роман Рыскаль