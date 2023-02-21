Районные дороги довезли до срока

Советский райсуд приговорил бывшего министра транспорта и автодорог Нижегородской области Вадима Власова к четырем годам лишения свободы за должностные злоупотребления. Давший на него показания экс-директор Главного управления автодорог (ГУАД) Денис Цветков получил условный срок. Суд решил, что на организованных ГУАД торгах по содержанию дорог одних участников отсеивали в пользу других под предлогом якобы недостоверных банковских гарантий. Вадим Власов вину не признал и заявил, что Денис Цветков оговорил его, чтобы получить более мягкое наказание. Решение суда защита бывшего министра намерена обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадима Власова взяли под стражу в зале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вадима Власова взяли под стражу в зале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник Советский райсуд огласил резолютивную часть приговора бывшему министру транспорта Нижегородской области Вадиму Власову и экс-директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову.

Экс-министра обвинили в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, а его подельнику вменили пособничество в этих преступлениях. По фабуле уголовного дела, с октября по декабрь 2018 года обвиняемые воспрепятствовали заключению госконтрактов на содержание автомобильных дорог (уборка и мелкий ремонт) с некоторыми подрядчиками. По материалам следствия, министр Вадим Власов контролировал распределение подрядов и дал Денису Цветкову незаконные указания отказаться от заключения госконтрактов с ООО «Дорожник», «Княгининская ДСК» и «Девис» предпринимателя Ивана Семова. Принадлежащие предпринимателю компании ранее выигрывали электронные аукционы на содержание дорог в Пильнинском, Сергачском, Сеченовском, Кстовском, Княгининском, Краснооктябрьском, Починковском, Большеболдинском и Вачском районах, но договоры с ними не заключали.

По версии следствия, министр транспорта действовал в интересах предпринимателя Александра Васина и его компаний, конкурирующих с фирмами Ивана Семова.

Обвиняемый Денис Цветков дал показания на Вадима Власова, по его словам, министр просил его уговорить Ивана Семова не участвовать в аукционах. Когда это не помогло, в ГУАД подготовили отказы для компаний — победителей торгов, сославшись на представленные ими якобы недостоверные банковские гарантии.

По словам господина Авербаха,представителя потерпевшего предпринимателя Семова Александра, в десятидневный срок, который дается на подписание контракта, организатор торгов составлял протокол о том, что выданная НБД-Банком гарантия не соответствует требованиям законодательства. «Этот повод был надуманным: прежде банковские гарантии принимались», -– подчеркнул господин Авербах. Причинами для отказа заключать контракты сотрудники ГУАД называли отсутствие в банковских гарантиях штрафов и пеней и обязательств перед третьими лицами. «Однако банковская гарантия в любом случае покрывала штрафы, а обязательства перед третьими лицами можно взыскать в порядке регресса — это также не наносит ущерба бюджету», — уточнил адвокат.

Он добавил, что некоторые компании, получившие отказ в заключении договора после победы на торгах, работают на рынке еще с советских времен и были удивлены подобными решениями ГУАД.

Кроме того, по версии следствия, Денис Цветков по просьбе Вадима Власова убеждал других конкурентов бизнесмена — ООО «Спартак С» и «Вачское ДРСУ» — стать субподрядчиками ООО «Кварцит-НН» Александра Васина, у которого не было базы и дорожной техники в районе обслуживания. Также сторона обвинения доказывала, что в аукционах участвовали подставные организации. По мнению гособвинителя, своими действиями Вадим Власов нанес урон авторитету министерства транспорта и «создал мнение о некомпетентности, безнаказанности и вседозволенности действий госслужащих».

Ущерб от злоупотребления на торгах ГУАД следствие оценило в 39,1 млн руб.

Вадим Власов с самого начала следствия не признавал вину. Он заявил, что не вмешивался в полномочия ГУАД по организации дорожных аукционов, а все обвинение построено на показаниях Дениса Цветкова, который оговорил его.

Бывший директор ГУАД частично сознался в пособничестве злоупотреблениям министра, говоря, что не был посвящен в его планы и лишь выполнял его указания. На оглашение приговора он явился с увесистой клетчатой сумкой, очевидно готовясь отправиться в следственный изолятор, а Вадим Власов оставил вещи в машине, вероятно рассчитывая на оправдание или условное наказание. Однако судья Виталий Бондаренко назначил ему четыре года колонии общего режима, также лишив права в течение трех лет занимать должности на госслужбе. Обличавший министра Денис Цветков был наказан гуманнее — ему назначили 2,5 года условно.

Вадим Власов намерен обжаловать обвинительный приговор. «Я не согласен с приговором, в ситуации нет моей вины. Цветков меня оговорил, чтобы снять с себя ответственность, поэтому у него и условное наказание. Это было условием его договоренностей со следствием», — сообщил осужденный перед тем, как его увел конвой.

Денис Цветков не стал комментировать приговор и претензии со стороны бывшего куратора.

Роман Рыскаль