К новым регионам пристраивают «Народный амбар»

Сеть жестких дискаунтеров «Народный амбар» из Крыма может начать работать в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого компания уже начала поиск персонала. Выйти в регионы намеревалась и другая крымская сеть — ПУД, связанная со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Федеральные ритейлеры пока не готовы работать там в силу небольшой емкости локальных рынков и неустойчивой логистики. В то же время, считают эксперты, небольшие крымские компании, наладив цепочку поставок, смогут развернуться, не сталкиваясь с серьезной конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Информацию о том, что крымская сеть жестких дискаунтеров «Народный амбар» начала поиск руководящего и линейного персонала для магазинов в Донецке, Мелитополе (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), “Ъ” обнаружил на сервисе HeadHunter. Речь идет о директорах магазинов, их заместителях, продавцах-кассирах и т. д. О планах этой сети начать работать в новых регионах знают два источника “Ъ” на рынке ритейла.

ООО «Народный амбар», управляющее одноименной сетью, зарегистрировано Алексеем Якубо в Керчи в 2021 году, следует из данных СПАРК. В 2022 году выручка компании составила 756 млн руб., чистая прибыль — 7,85 млн руб. По данным Infoline, в мае 2023 года работало 13 дискаунтеров сети.

Поиском персонала для магазинов «Народного амбара» в ДНР, Запорожской и Херсонской областях занимается продуктовая сеть «Победа», следует из информации на HeadHunter. Этот ритейлер, созданный в 2015 году в Ульяновске, сейчас управляет более чем 500 магазинами в регионах в центре страны, на юге и Поволжье.

Операционной компанией «Победы» выступает ООО «ТК Лето», где основные учредители, по данным СПАРК, Игорь Любченков (45%) и Александр Сикачина (35%). Домены народныйамбар.рф и narodniiambar.ru зарегистрированы на «ТК Лето», а товарный знак «Народный амбар», как следует из данных Роспатента,— на господина Сикачину.

Связаться с «Народным амбаром» не удалось. В сети «Победа» заявили “Ъ”, что не могут комментировать информацию.

В сентябре 2022 года стало известно, что другая продуктовая сеть в Крыму — ПУД, связанная со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, планирует открыть магазины в Херсонской и Запорожской областях (см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года). Но на сегодня так и не удалось обнаружить информацию о запуске в этих регионах торговых точек ритейлера.

На сайте «Народного амбара» говорится, что сеть развивает дискаунтеры по типу продуктовых складов, ассортимент которых насчитывает около 1 тыс. товаров. Такой формат будет востребован местными потребителями, учитывая пока их низкую платежеспособность, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. На высокие цены на продукты в новых регионах при низких доходах их жителей весной этого года указывал Владимир Путин на совещании с правительством.

В дискаунтерах цены ниже за счет оптимизации поставок и операционных расходов. Кроме того, добавляет господин Бурмистров, такой формат позволит жителям новых регионов расширить ассортимент товаров. Сейчас дискаунтеры — один из самых востребованных сегментов среди потребителей и ритейлеров в целом по стране, отмечает независимый эксперт Ирина Болотова.

Однако федеральные сети пока не спешат выходить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области из-за неустойчивой логистики и небольшой емкости этих рынков, говорит собеседник “Ъ”. В то же время крымские сети смогли выстроить цепочку поставок у себя в регионе, что позволит им обеспечить постоянные поставки товаров и на новые территории, считает господин Бурмистров. Более того, заключает он, отсутствие крупных сетей и, как следствие, конкуренции в этих регионах позволит небольшим ритейлерам быстро нарастить число магазинов.

Алина Савицкая