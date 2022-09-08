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ПУД еды в Запорожье

Связанная с Александром Ткачевым сеть планирует экспансию

Российские ритейлеры начинают интересоваться путями вывода бизнеса в Херсонскую и Запорожскую области. Как выяснил “Ъ”, крупнейшая продуктовая сеть Крыма ПУД («Продукты у дома»), связанная со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, ищет менеджеров для подбора помещений в этих регионах. С учетом ограниченного потенциала рынка Крыма, наличия собственных агропредприятий и выстроенной логистики выход на фактически пустой рынок логичен, считают эксперты.

Управляющая компания сети магазинов ПУД в Крыму начала поиск менеджеров по подбору объектов недвижимости в Херсонской и Запорожской областях для открытия розничных точек. Соответствующие вакансии появились в профиле ПУД на портале HeadHunter в конце августа, обнаружил “Ъ”. В обязанности кандидата входит поиск помещений, оценка технических характеристик, подготовка документов для составления договоров купли-продажи, аренды и т. д.

Представившемуся соискателем корреспонденту “Ъ” в ПУД подтвердили, что кандидату предстоят поездки в Херсонскую и Запорожскую области с руководством сети для подбора помещений. Об интересе ПУД к выходу в эти регионы рассказал и источник “Ъ” в крупном российском сельхозпроизводителе. Однако, по его словам, магазины компании на этих территориях могут открыться под другой вывеской.

ПУД — крупнейшая розничная сеть в Крыму, включает более 130 магазинов. В 2021 году выручка ООО ПУД выросла почти на 15%, до 19,24 млрд руб., чистая прибыль увеличилась примерно на 28,3%, до 1,77 млрд руб. Ранее сеть управлялась украинским «АТБ-Маркетом», а в 2017 году стало известно о переходе сети под контроль структур, близких к экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву, владельцу Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева — крупного производителя молока, мяса, сахара и др.

В Агрокомплексе заявили “Ъ”, что ПУД ищет сотрудников в Крыму и соседних регионах для развития на самом полуострове. В офисе ПУД комментарий не предоставили.

После начала военных действий на Украине значительные части Херсонской и Запорожской областей перешли под контроль российских войск. О том, что компании из Крыма теперь могут поставлять продукты в эти регионы, источники “Ъ” говорили еще в июне. В Акимовке Мелитопольского района Запорожья в конце мая открылся супермаркет под управлением менеджмента из Крыма, сообщали в администрации поселка. Но о конкретных розничных операторах, планирующих экспансию, до сих пор известно не было.

База для возможной экспансии в соседние регионы у ПУД есть. В мае управляющая сетью компания стала владельцем головной структуры крымского агрохолдинга «Дружба народов», в который входят птицеводческие комплексы, свиноводческие фермы, мясокомбинат, сады и др. Также ПУД планирует в 2023 году запустить крупнейший в Крыму оптово-распределительный центр площадью 56 тыс. кв. м с мощностью хранения 75 тыс. тон продукции.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что ПУД очень агрессивно развивалась в Крыму в последний год, но с учетом снижения турпотока на полуострове сохранять динамику будет сложно. А «соседние территории», подчеркивает эксперт, — фактически пустой рынок, где планируется новое строительство и уже есть рублевая зона, потому с учетом сильных логистических компетенций и собственных агропредприятий выход в эти регионы для ПУД оправдан.

В крупнейших розничных сетях вопрос не комментируют. По словам источников “Ъ”, в компаниях федерального уровня открытие магазинов в Херсонской и Запорожской областях не рассматривают. Зато директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе говорит, что там видят потенциал в развитии розничной торговли на территории областей, у членов СНСР был опыт закупки выращенной здесь сельхозпродукции.

По словам господина Бабухадзе, на текущем этапе, скорее всего, речь может идти об аренде помещений для магазинов под отдельными брендами, а интерес в первую очередь ожидается от бизнеса, не опасающегося или уже подпавшего под санкции. Господин Ткачев находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, когда он был губернатором Краснодарского края. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин добавляет, что для ведения бизнеса в Крыму и соседних регионах логично использовать отдельные юридические лица в формате акционерных обществ закрытого типа или закрытые паевые фонды.

Анатолий Костырев

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