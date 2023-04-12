Аграрии снаряжают магазины

Входящий в число крупнейших производителей молока, мяса и сахара агрокомплекс экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева начал поиск торговых представителей для поставок в магазины Запорожской и Херсонской областей. Эксперты отмечают высокий потенциал спроса в этих регионах, однако поставки туда сопровождаются серьезными рисками, сложностями с расчетами и дорогой логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Крупный производитель продуктов Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева планирует развитие дистрибуции на территории Запорожской и Херсонской областей. Это следует из опубликованных в апреле в профиле агрокомплекса на портале HeadHunter вакансий торговых представителей в регионах.

Территория включает Мелитополь, Акимовку, Приазовское, Складовск, Железный Порт и др. В обязанности кандидатов входят поиск клиентов, координация заказов и отгрузок товара, аналитика продаж, отслеживание задолженности и т. д. В агрокомплексе на вопросы “Ъ” не ответили.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу птицы, пятое — по сахару. Также выпускает колбасные изделия, сыры, консервы, бакалею, напитки. В 2021 году выручка выросла на 25,4%, до 71,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до 8,6 млрд руб.

Осенью 2022 года стало известно о планах связанной со структурами господина Ткачева крымской сети ПУД открыть магазины в Херсонской и Запорожской областях (см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года). Но обнаружить информацию о запуске точек с тех пор не удалось. Опубликованные в профиле ПУД на портале HeadHunter вакансии менеджеров по поиску недвижимость в регионах с начала сентября находятся в архиве. В офисе ПУД комментарий не предоставили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что открытие собственных магазинов на территории Запорожской и Херсонской областей «еще может быть слишком рискованным с учетом продолжения боевых действий». Присутствие в регионах в роли поставщика «несет меньше рисков», полагает эксперт.

Директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе говорит, что в таких регионах, как Донецкая и Луганская народные республики, «уже действуют и свои достаточно крупные сети, плюс на новых территориях развита несетевая торговля, поэтому интерес поставщиков к работе здесь вполне объясним». Торговый представитель как раз поможет наладить контакты с местными операторами, считает эксперт. Опрошенные “Ъ” конкуренты агрокомплекса вопросы возможной дистрибуции в новых регионах обсуждать отказались.

Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что пока поставки в Херсонскую и Запорожскую области могут быть схожи с логистикой, выстроенной с 2014 года с Донецкой и Луганской республиками. По его словам, обычно продавцы сами приобретают продукцию за наличные на предприятии и занимаются доставкой, либо в схеме участвует посредник, с которым также работают только по предоплате.

Прямых отгрузок у крупных компаний нет из-за возможных рисков для бизнеса и барьеров с банковскими платежами, утверждают источники “Ъ”. Кроме того, добавляет один из собеседников “Ъ”, отправка фуры из центра РФ в новые регионы может стоить в четыре раза дороже, чем в другие субъекты страны при сопоставимых расстояниях.

Михаил Бурмистров отмечает, что в то же время продукты на рынки Запорожской и Херсонской областей «можно поставлять по довольно высоким ценам, а потенциал для сбыта в регионах огромен». Так, в Мариуполе идут масштабные строительные работы, занятые в которых формируют дополнительный спрос, поясняет эксперт.

Агрокомплекс, добавляет господин Бурмистров, уже имеет производственные мощности и налаженную логистику в Крыму. В 2022 году управляющая сетью ПУД компания стала владельцем крымского холдинга «Дружба народов» с активами в птицеводстве, свиноводстве, переработке мяса и садоводстве. А в 2023 году планируется построить в Крыму оптово-распределительный центр для хранения до 75 тыс. тон продукции.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая