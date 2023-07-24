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Коммерсантъ FM
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В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих

Полиция Израиля рассказала, что на шоссе в центральном районе страны легковой автомобиль въехал в толпу граждан, протестующих против судебной реформы. Как сообщает издание The Times of Israel, в результате инцидента трое человек получили незначительные ранения.

По информации местных журналистов, ЧП произошло на автомобильном шоссе неподалеку от города Кфар-Саба. Отмечается, что полицейские оперативно догнали и задержали водителя автомобиля, который протаранил толпу протестующих. Мотивы злоумышленника сейчас выясняются.

Участники акции, в которых на полной скорости въехал мужчина, протестовали против судебной реформы, продвигаемой командой израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Акции против нее проводятся по всему Израилю с января текущего года. Оппоненты реформы рассматривают ее как угрозу демократии, правительство утверждает, что изменения необходимы для обеспечения лучшего баланса ветвей власти.

Подробнее читайте в материале «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Александр Кислов

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