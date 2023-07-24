Wildberries начал выпускать телевизоры на заводе в Воронеже

На заводах компании «Квант» в Воронежской и Московской областях началось производство умных телевизоров под брендом Razz, который принадлежит одному из крупнейших маркетплейсов Wildberries, сообщает «Ъ». Ожидается, что интернет-магазин будет продавать семь моделей диагональю до 65 дюймов.

Также на заводах «Кванта» производят телевизоры собственной торговой марки Hartens для онлайн-магазина Ozon.

Группа компания «Синоквант», напомним, анонсировала строительство завода по производству телевизоров в расположенной под Воронежем особой экономической зоне «Центр» в 2020 году. Структура ГК получила статус резидента ОЭЗ. Объем инвестиций в строительство предприятия после ряда корректировок оценивался в 1,8 млрд руб. Проектная мощность предприятия — 1 млн телевизоров в год.

О старте производства — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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