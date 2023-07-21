Wildberries переключается на умные телевизоры

На рынке умных телевизоров появился новый игрок — технику под брендом Razz начнет продавать один из крупнейших маркетплейсов. Ожидается, что на Wildberries появятся семь моделей диагональю до 65 дюймов. Собирать их будут на заводах «Квант» в Московской и Воронежской областях. Там же производят телевизоры собственной торговой марки онлайн-магазина Ozon. Своя линейка бытовой электроники есть и у «Яндекс.Маркета». Сможет ли Wildberries потеснить конкурентов? И есть ли потенциал у собственных торговых марок крупнейших российских маркетплейсов? Выяснял Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WILDBERRIES Фото: WILDBERRIES

Предполагается, что линейка телевизоров бренда Razz будет довольно широкой: в продаже появится семь моделей с диагональю от 24 до 65 дюймов. Разброс цен — от 7 тыс. руб. до 65 тыс. руб. За программное обеспечение отвечает холдинг VK, поэтому в телевизоры будет интегрирован голосовой помощник Маруся. А в некоторые модели — «Салют», разработанный Сбером.

Кроме того, на устройства установят магазин приложений RuStore, и компании смогут адаптировать свои программы под умный телевизор, что делает их достаточно функциональными и потенциально востребованными, отметил главный редактор портала ITzine.ru Сергей Кузнецов:

«К сожалению, в случае с телевизорами не всегда достаточно просто установить Android. Как правило, производители стараются поверх ставить что-то свое, и не всегда все работает корректно с точки зрения локализации. Не всегда там работают российские сервисы, например.

Что касается доступности каких-то опций, то здесь, конечно, у "Яндекса", Сбера и теперь у Wildberries, есть преимущество в том, что они, очевидно, смогут подключить их гораздо лучше.

Тем более маркетплейс интегрирует и RuStore, и Марусю. Так что у них все должно быть хорошо, если мы говорим про российского неискушенного потребителя».

На фоне ухода из России популярных иностранных производителей электроники многие отечественные компании сделали ставку на разработку техники под собственными торговыми марками. Они появились и у крупных ритейлеров, например, у «М.Видео-Эльдорадо». Уже в этом году в общем объеме розничных продаж телевизоров по стране почти 30% заняли именно такие устройства.

В свою очередь, три крупнейших маркетплейса за счет техники под своими брендами увеличили продажи почти в два раза и заработали свыше 400 млрд руб.

И сейчас главная задача для них — занять долю рынка крупных ритейлеров, подчеркнул партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин:

«У Wildberries и Ozon разные покупатели, поэтому у первой компании нет задачи отнимать аудиторию у конкурента. У нее задача — забирать ее у офлайн-магазинов, в первую очередь, у DNS и "М.Видео-Эльдорадо". Вот это вполне успешно можно сделать при помощи своего нового бренда.

Собственные торговые марки сейчас очень хорошо развиваются, потому что у потребителя в результате удачного опыта и рекламных кампаний возникло доверие к таким площадкам».

Но пока все эти компании делают ставку на массовый сегмент, просто потому что ниша до сих пор не занята, и одним только параллельным импортом здесь не обойтись. Именно поэтому глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров не исключает, что в ближайшее время техника собственных торговых марок маркетплейсов появится чуть ли не в каждом доме:

«В онлайне очень сильная конкуренция по цене, поэтому дорогой продукт на маркетплейсе продавать сложнее. А вот что касается среднего и низкого ценового сегмента, то тут это очень перспективное решение. Сейчас все крупнейшие маркетплейсы будут стремительно наращивать эти показатели, и это произойдет достаточно быстро.

Пока на рынке резко увеличивается доля китайских брендов, но постепенно они будут замещаться собственными торговыми марками».

В перспективе можно ожидать, что маркетплейсы и ритейлеры попытаются зайти со своей техникой еще и в премиальный сегмент, говорят эксперты. Но до тех пор для состоятельных россиян остаются все те же привычные иностранные бренды, которые пока продолжают поступать в страну по параллельному импорту.

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