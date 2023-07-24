Житель Ленобласти получил 13 лет за попытку сжечь военкомат

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Ленинградской области Эльдара Воскресенского к 13 годам лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Первые три года Эльдар Воскресенский будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся десять лет — в ИК особого режима.

Ранее сроки получили двое его сообщников — Евгений Лагойда (6 лет) и Юрий Загурских (13 лет). Последний проходил по делу как организатор, который вступил в сговор с неустановленным лицом на Украине.

В июне прошлого года фигуранты совершили преступление, которое было квалифицировано как «покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Отмечается, что Эльдар Воскресенский и Евгений Лагойда пришли ночью к военкомату, имея при себе самодельное зажигательное устройство, которое собирались забросить в периметр здания, однако «довести задуманное до конца они не смогли, так как увидели охранника, испугались, что будут задержаны, и скрылись с места совершения преступления», говорится в материалах дела.

Задержаны все трое были в сентябре прошлого года оперативниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти. На суде Эльдар Воскресенский свою вину не признал, в отличие от сообщников, чьи дела рассматривались в особом порядке, поскольку ранее они заключили досудебное соглашение со следствием.

Добавим, что в начале июня Петродворцовый районный суд Петербурга признал виновным в умышленном уничтожении имущества путем поджога студента первого курса одного из петербургских вузов Виктора Мельникова. За бросок зажигательной смеси в здание военкомата под Ломоносовом его приговорили к полутора годам колонии и принудительному психиатрическому лечению в ней.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург