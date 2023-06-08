Обвиняемого в попытке поджога военкоматов в Петербурге и Ленобласти отправили в психиатрическую больницу

Обвиняемого в терроризме 16-летнего Егора Балазейкина за попытки поджечь военкоматы в Санкт-Петербурге и Кировске Ленинградской области перевели в среду, 7 июня, из СИЗО-5 «Арсеналка» в психиатрическую больницу. Молодого человека заключили под стражу еще в марте. Как сообщили его близкие в Telegram-канале, посвященном поддержке подростка, фигурант пробудет в лечебнице несколько недель.

«Его планово перевели в психиатрическую больницу №6 (СПБ ГРУЗ ГПБ №6 – «Ъ-СПб», где он пробудет от 2 до 4 недель»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 февраля Егор Балайзейкин попробовал бросить бутылки с зажигательной смесью в военкомат рядом с метро «Новочеркасская» в Петербурге, а 28 февраля приехал в Кировск и был задержан после того, как метнул «коктейль Молотова» в здание местного военкомата.

Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ) — санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Ъ-СПб» писал, что на днях Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в умышленном уничтожении имущества путем поджога студента первого курса одного из петербургских вузов Виктора Мельникова. За бросок в здание военкомата под Ломоносовым его приговорили к 1,5 годам колонии и принудительному психиатрическому лечению в ней.

Андрей Кучеров