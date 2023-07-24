Не осталось уколоться

Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В число «уязвимых» включены в первую очередь россияне, которые за три года не болели коронавирусом и не были вакцинированы. Противники вакцинации и на сей раз остались недовольны решением ведомства. Они возмущены, в частности, что прививку рекомендуется сделать всем ранее не вакцинированным, в том числе «тысячам россиян, прошедшим через отстранение от работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав приглашает на прививку в первую очередь тех, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минздрав приглашает на прививку в первую очередь тех, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изменения предлагается внести в приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года. Как отмечается в пояснительной записке, мотивом стали формирование высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизация эпидситуации, связанной с распространением COVID-19 на территории РФ. Так, за неделю с 10 по 16 июля 2023 года, по данным федерального оперштаба, в России выявлено 3339 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1138 человек, выздоровели 4643 пациента. В этих условиях Минздрав считает целесообразным перейти от массовой вакцинации к защите наиболее уязвимых категорий граждан.

Это, как следует из документа:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие и (или) не привитые против новой коронавирусной инфекции;

граждане в возрасте 60 лет и старше;

с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Приложение №3 к приказу №1122н дополняется пунктом 15, согласно которому повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавируса проводится не ранее чем через год после предыдущей вакцинации. До сих пор Минздрав рекомендовал ревакцинироваться раз в полгода. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 апреля 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года.

Год назад, 1 июля 2022 года, Роспотребнадзор снял почти все ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса, кроме запрета на массовые собрания. В ведомстве объяснили решение устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в РФ. А 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила режим ЧС, действовавший с момента объявления пандемии коронавируса в марте 2020 года. Однако ВОЗ по-прежнему советует вакцинироваться. На сайте организации говорится, что вакцины против COVID-19, внесенные в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ, безопасны для большинства лиц в возрасте 18 лет и старше, в том числе уже страдающих различными заболеваниями, включая аутоиммунные расстройства. К таким заболеваниям также относятся гипертония, диабет, астма, заболевания органов дыхания, печени и почек, а также хронические инфекции на этапе стабильного и контролируемого течения. Эксперты организации советуют, например, лицам с ослабленным иммунитетом в приоритетном порядке получить бустерную дозу через один—три месяца после вакцинации против COVID-19.

Впрочем, ни одну из российских вакцин ВОЗ так и не признала отвечающей «обязательным критериям безопасности и эффективности», хотя независимые международные исследования «Спутника V» подтверждают его безопасность и эффективность на уровне американских и европейских вакцин.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо называет решение российского Минздрава «вполне своевременным». По ее словам, уже сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, так как большая часть населения переболела коронавирусом либо была вакцинирована: «Наш организм адаптировался к вирусу. К тому же он мутировал и стал слабее. И мы научились лечить коронавирус». Госпожа Шуппо отмечает, что любая вакцинация — это дополнительная нагрузка на иммунитет, которая может быть оправданной только в случае серьезной угрозы для здоровья: «А коронавирус такой угрозой сейчас не является. Кроме того, организм должен быть здоров, чтобы правильно среагировать на прививку, выработать достаточное количество антител».

Впрочем, противники вакцинации и на сей раз остались недовольны решением Минздрава. Так, в сообществе во «ВКонтакте» «Свободные люди Северо-Запада», которое выступает «за добровольные медицинские вмешательства, против принуждения к вакцинации» (подписаны более 13 тыс. человек), опубликовано сообщение с критикой новой позиции ведомства.

Скептически настроенные граждане считают «странным», что Минздрав признал «самыми уязвимыми категориями» людей, которые за годы пандемии не переболели и не сделали прививку.

Отметим, согласно исследованию Федерального научно-клинического центра ФМБА России и Страхового дома ВСК, не менее 48% россиян за последние три года точно болели COVID-19. Причем 15% сталкивались с подтвержденным диагнозом несколько раз. Кроме того, активисты сообщества отмечают, что уязвимыми категориями стали группы людей, которым, согласно инструкции к «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), применять вакцину нужно с осторожностью, так как «вследствие недостатка информации вакцинация может представлять для них риск». Речь об аутоиммунных и онкологических заболеваниях, сахарном диабете, иммунодефицитах и ВИЧ-инфекции. «Это, по мнению Минздрава — "переход от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий". А на самом деле — к более массовой»,— говорится в сообщении.

Критически высказались и участники сообщества «За труд без дискриминации» (ставит своей задачей защиту права работника на добровольность медицинских вмешательств; 4 тыс. подписчиков). Они отмечают, что теперь «непереболевшие и невакцинированные — самые уязвимые к ковиду, а это в том числе тысячи россиян, прошедших через отстранение от работы». По словам активистки сообщества Жанны Андреевой, несмотря на то что в большинстве регионов отменены постановления главных санитарных врачей об обязательной вакцинации, не всем отстраненным удалось вернуться к работе. Часть работодателей, отмечает она, незаконно увольняют сотрудников, отказавшихся от вакцинации. В такой ситуации оказался, например, менеджер компании ООО «Муса Моторс Джей Эл Эр» из Москвы Михаил Агапов, который судится с работодателем. По мнению господина Агапова, компания «принципиально» отказывает восстанавливать его в правах, «игнорируя российское законодательство и решение санитарных властей страны и Москвы». Социолог Михаил Фирсов в беседе с “Ъ” предполагал, что дело, возможно, уже не в вакцинации как таковой, а в позиции определенного типа управленцев, которые расценивают группу сотрудников, проявивших принципиальность, как нелояльную. Он отмечал необходимость разработать «нормальный механизм социальной реабилитации этих людей, особенно на фоне угасания пандемии».

Наталья Костарнова