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Все, что останется после него

Ученые исследуют постковидный синдром

Американские ученые проанализировали данные почти 10 тыс. человек с коронавирусной инфекцией и без нее и разработали шкалу из 12 симптомов для выявления постковидного синдрома. Сред них недомогание, утомляемость, хронический кашель, изменение полового влечения. Ученым удалось выявить лонг-ковид у 10% участников исследования. В НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ отметили, что в такие шкалы должен включаться не только анализ симптомов, но и их взаимосвязь с возрастом, полом, расой, регионом проживания. В России тоже ведутся подобные исследования, но их обобщенные данные пока отсутствуют. Однозначно российские ученые отмечают в качестве проявления постковида ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний, особенно артериальной гипертензии и сахарного диабета.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network появились результаты исследования ученых из Гарвардской медицинской школы, Школы медицины Стэнфордского университета и Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, касающегося постковидного синдрома. Исследователи проанализировали данные 9764 человек с коронавирусной инфекцией и без нее через шесть месяцев и более после инфицирования или проведения тестирования. Изначально ученые рассматривали 44 симптома, о которых сообщали пациенты, но в конечном итоге предложили шкалу для лонг-ковида на основе 12 наиболее часто встречающихся. Среди них недомогание после нагрузок, утомляемость, затуманенность сознания, головокружение, желудочно-кишечные симптомы, учащенное сердцебиение, изменение полового влечения, потеря или изменение обоняния или вкуса, жажда, хронический кашель, боль в груди и аномальные движения (например, тремор). Выраженность каждого симптома оценивали по шкале от 1 до 8 баллов, а пороговым значением для установления постковидного синдрома были 12 баллов в сумме.

С помощью шкалы ученым удалось выявить постковидный синдром у 10% участников исследования, инфицированных вариантом коронавируса «омикрон». У полностью вакцинированных пациентов частота симптомов оказалась ниже, чем среди невакцинированных. Важность работы, по оценке ее авторов, заключается в том, что, в отличие от электронных медицинских карт и большинства существующих когортных исследований, данные этого анализа охватили симптомы, «специфические для постострых последствий инфекции SARS-CoV-2», о которых сообщали сами пациенты, «на основе стандартизированных анкет, разработанных при их же участии». Авторы считают, что в дальнейшем потребуется проведение исследований для уточнения критериев постковидного синдрома.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, комментируя выводы исследования, говорит об определенных ограничениях, которые в ближайшее время, скорее всего, не позволят использовать предложенную шкалу в качестве диагностического инструмента в широкой практике. Наиболее важными ограничениями она называет ослабление дискриминантных характеристик пороговых значений баллов разработанной шкалы из-за неучета бессимптомных инфекций, вызванных SARS-CoV-2; недоучет важности статуса вакцинации и тот факт, что всего было зарегистрировано более 200 симптомов, каждый из которых потенциально может изменить состояние здоровья и качество жизни пациента после COVID-19. «Мы полагаем, что в такие шкалы должен включаться не только анализ симптомов, но и их взаимосвязь с возрастом, полом, расой, регионом проживания, социальными детерминантами здоровья, факторами риска, имеющимися сопутствующими заболеваниями, статусом вакцинации и так далее»,— отмечает Оксана Драпкина.

В России придерживаются определения постковидного синдрома как состояния, которое обычно возникает через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом, указывает госпожа Драпкина. Это постковидные обострения хронических болезней; переход предморбидных состояний (предшествующих и способствующих развитию болезни) в клиническую манифестацию нового заболевания, которого ранее у пациента не было; появление ранее не существовавших симптомов. «За последние два года представители ряда медицинских сообществ нашей страны демонстрировали результаты регистров пациентов, которые перенесли COVID-19. На сегодняшний день обобщенные данные, суммирующие результаты подобных исследований, отсутствуют. Но в целом однозначно отмечается декомпенсация (проявление, обострение развития.— “Ъ”) хронических неинфекционных заболеваний, особенно артериальной гипертензии и сахарного диабета»,— подчеркивает Оксана Драпкина.

По ее словам, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России продолжают анализировать особенности иммунного статуса и исходы у лиц, вакцинированных против вируса SARS-CoV-2 (выборка 4 тыс. человек), а также у пациентов, перенесших COVID-19 (775 человек). Кроме того, в рамках исследования «Персона» (персонифицированная реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию) проведены обследование и реабилитация около 250 пациентов. Наиболее часто у них обнаруживались дестабилизация артериального давления (50%), одышка (45%), учащенное сердцебиение или перебои в работе сердца (25%), усталость (15%), нарушение памяти (10%). Реже исследователи фиксировали боль в животе (2,1%), изменение запаха и вкуса (3,7%), боль в груди (6,2%), головокружение (5,2%), боль в суставах (2,0%).

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо говорит, что и частная медицина имеет дело с проявлениями лонг-ковида. По ее словам, примерно через полгода пациенты, переболевшие коронавирусом, возвращаются с жалобами на ряд недомоганий, с которыми до болезни не сталкивались. Их перечень совпадает с перечисленным в американском исследовании. Сверх того, добавляет она, пациенты сети клиник особенно часто жалуются после коронавируса на депрессию, подавленность и снижение мотивации: «У некоторых возникают психиатрические проблемы, помимо депрессии. В связи с этим крайне важно пройти курс реабилитации, чтобы организм в полной мере восстановился после вируса».

Наталья Костарнова

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