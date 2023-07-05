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Коммерсантъ FM
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Коронавирусу определили среднюю температуру по России

Эксперты подсчитали, сколько россиян переболели COVID-19 и с какими последствиями столкнулись

Не менее 48% россиян за последние три года точно болели COVID-19. Причем 15% сталкивались с подтвержденным диагнозом несколько раз. Об этом свидетельствует исследование Федерального научно-клинического центра ФМБА России и страхового дома ВСК. Это значительно больше, чем сообщала государственная статистика. Эксперты выяснили, что со среднетяжелым течением заболевания столкнулись примерно столько же граждан, сколько и с легким,— по 40%, тяжело болели около 10%, 5,2% пришлось лечиться в больнице. Пандемия коронавируса, указывают специалисты ФМБА, привела к росту обращений к кардиологам, офтальмологам и инфекционистам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России совместно со страховым домом ВСК проанализировали, как пандемия коронавируса повлияла на потребление россиянами медицинских услуг и отношение граждан к своему здоровью. Исследователи провели два опроса в 2020 году и 2023 году среди 1,6 тыс. респондентов (мужчин и женщин в возрасте 18–65 лет), а также изучили статистику обращений клиентов страховой компании в рамках ДМС в 2023 году.

Согласно результатам исследования, не менее 48% россиян за последние три года точно болели COVID-19. Причем 15% сталкивались с подтвержденным диагнозом несколько раз. Это значительно больше, чем сообщала государственная статистика. По последним официальным данным (на 1 января 2023 года), в России было почти 22 млн подтвержденных случаев коронавируса, или около 16% от всего населения страны.

Меньше половины участников опроса ФМБА (40%) перенесли коронавирус в легкой форме, 44,6% столкнулись со среднетяжелым течением заболевания, 9,6% болели в тяжелой форме, но не были госпитализированы, 5,2% лечились в больнице. Примечательно, что около 33% россиян не знают точно, болели ли COVID-19, так как не сдавали ПЦР-тест.

При этом, указывают авторы исследования, в 2023 году почти 49% россиян столкнулись с ОРВИ один или два раза (в 2020 году показатель был равен 43,7%), еще 32% — три-четыре раза (28,1% в 2020 году). Пять-шесть раз ОРВИ болели 7,4%, семь-восемь раз — 3%, 11 раз и чаще — 1,1%. Не болели ОРВИ в течение года только 6,7% опрошенных. Штамм коронавируса «омикрон», который начал распространяться в январе 2022 года, господствует до сих пор, вызывая заболевание, по симптомам схожее с ОРВИ. Таким образом, утверждают эксперты ФМБА, реальное число переболевших COVID-19 может быть значительно больше, чем продемонстрировали результаты исследования.

После коронавируса у пациентов появляются проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, органами зрения, говорят специалисты центра. Так, за время пандемии существенно выросло число обращений россиян к кардиологам (с 12,6% до 16,7%), офтальмологам (с 14,4% до 18,1%) и инфекционистам (с 4,6% до 6%). По оценкам ВСК, помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга наибольшее число обращений к кардиологам фиксируется в Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Тульской, Свердловской, Новосибирской областях и в Удмуртии. Помощь офтальмологов в большей степени востребована в Якутии, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Приморском и Хабаровском краях.

Средний возраст пациентов кардиологов в России после пандемии составляет 50–51 год. Однако в некоторых регионах сердечно-сосудистые заболевания серьезно «помолодели». Так, в Мордовии средний возраст пациента составляет 29 лет, в Марий Эл — 38–39 лет, в Новосибирской области — 41–42 года, в Волгоградской и Брянской областях — 43 года, в Нижегородской области — 44 года. А в группе риска офтальмологических заболеваний в постпандемийный период находятся преимущественно россияне 46–47 лет. При этом в Камчатском крае средний возраст пациентов составляет 23 года, в Тверской и Орловской областях — 32 года, Алтайском крае — 38 лет, Башкортостане и Омской области — 39 лет, в Краснодарском крае — 40 лет, в Приморье — 41 год.

Кардиолог телемедицинского сервиса «Доктис» Мураз Шамбатов подтверждает, что после пандемии возросла частота выявления ряда хронических неинфекционных заболеваний у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, это может быть связано не только с болезнью напрямую, но и с длительной изоляцией и достаточно выраженным эмоциональным стрессом. Он указывает, что есть «отдельные исследования», которые свидетельствуют о более тяжелом прогрессировании атеросклероза после перенесенного коронавируса. Также «весьма интересным» последствием ковида является вирусоопосредованное воспаление мышцы сердца — миокардит. Однако чаще господин Шамбатов встречает пациентов, которые начали отмечать те или иные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы «ввиду своих эмоциональных переживаний»: боли в области сердца, ощущение перебоев в его работе, ощущение учащенного сердцебиения

Еще одной характерной тенденцией с начала пандемии, по данным ФМБА, стал рост числа обращений к пульмонологам в связи с подозрением на коронавирус или необходимостью лечения его последствий. Причем если в 2020 году COVID-19 был причиной обращения к специалисту в 20,7% случаев, то в 2023 году этот показатель вырос почти в два раза — до 39,8%. Одними из самых распространенных симптомов по-прежнему остаются кашель и признаки ОРВИ. Вместе с тем россияне гораздо реже жалуются на затрудненное дыхание и боли в грудной клетке, но чаще на повышение температуры и приступы удушья. Однако есть и позитивные тенденции, подчеркивают авторы исследования: к началу 2023 года в среднем россияне лечатся у пульмонолога 3,4 года (включая больных с хроническими заболеваниями), тогда как в 2020 году этот показатель составлял 3,9 года. Подавляющему большинству респондентов (40%) достаточно посетить специалиста один раз в год. По оценкам ВСК, чаще всего к пульмонологам в 2023 году обращались жители Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Кировской, Калининградской, Томской областей и Приморского края (помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга).

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо утверждает, что данные статистики «сильно занижены», так как число обращений в медучреждения в этом году возросло многократно. По данным госпожи Шуппо, более всего увеличилось количество обращений с бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ожирением. Она объясняет, что пандемия внесла серьезные изменения в привычный образ жизни многих людей: «Эмоциональный фон у многих был понижен, заедали стресс, мало двигались. В результате сейчас ожирение грозит превратиться в новую пандемию».

Впрочем, исследование ФМБА показало, что пандемия стала и стимулом для россиян тщательнее следить за самочувствием. Так, 52% респондентов пересмотрели отношение к своему здоровью. 68% стали регулярно проходить профилактические осмотры, 53% обращают внимание на любые симптомы новых заболеваний, 32% тщательнее выполняют рекомендации врачей, 31% признаются, что начали вести более здоровый образ жизни. Завотделением пульмонологии ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова предупреждает: «Несмотря на то что пандемия завершилась и заболеваемость COVID-19 снизилась, важно продолжать наблюдать за своим организмом. Ведь последствия болезни могут быть самыми неожиданными и проявиться не сразу».

Наталья Костарнова

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