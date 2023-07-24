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Коммерсантъ FM
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Президент Франции призвал страну к порядку

Эмманюэль Макрон дистанционно обратился к нации

В понедельник, 24 июля, Эмманюэль Макрон дал интервью журналистам TF1 и France 2. Это было обещанное обращение к нации с итогами первых 100 дней его второго президентского срока. Речь шла в основном о проблемах внутренней и экономической политики, в том числе об уроках, которые надо вынести из четырех ночей беспорядков, потрясших страну. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Макрон отвечал своим собеседникам на разные вопросы: о первых результатах второго президентского срока, об ожидающемся в августе десятипроцентном повышении цен на электричество, но самым важным в интервью страна сочла беседу о беспорядках, которые потрясли Францию в конце июня — начале июля.

Президент поделился своим изумлением, что в них участвовали преимущественно подростки «в среднем 16 лет», напомнив, что все началось с протестов, а закончилось грабежами. Он пообещал, что вопросы безопасности останутся в центре его внимания. Главное — «порядок, порядок, порядок», повторил он. Президент пообещал поработать и над повышением роли и усилением влияния семьи, помогая семьям, оказавшимся в трудном положении, наказывая семьи, которые вольно или невольно поощряют правонарушения своих детей и внуков.

Как показалось, господин Макрон постарался приуменьшить масштаб беспорядков и воздать должное властям, с ними справившимся.

«Потребовалось только четыре дня для того, чтобы положить этому конец»,— сказал он, напомнив, что беспорядки 2005 года продолжались три недели даже в условиях чрезвычайного положения, введения которого на сей раз удалось избежать. Он решительно высказался в поддержку полицейских, обеспечивших порядок и не считавших дополнительных дней и часов службы, «чтобы защитить всех нас».

Сейчас во Франции идет полемика о праве полиции на насилие. После гибели 27 июня от пули полицейского 17-летнего Нахеля Мерзука, что послужило запалом для вспыхнувших беспорядков, рассматриваются новые аналогичные дела, в том числе против четырех марсельских полицейских, которые якобы без причины ранили и избили молодого парня в ночь на 2 июля. Один из них был отправлен судьей в тюрьму в ожидании процесса, что вызвало недовольство его коллег по всей стране.

В Марселе и соседних городах многие полицейские прибегли к мягкой форме забастовки, воспользовавшись медицинскими бюллетенями, чтобы не выходить на службу. С осторожной защитой арестованного полицейского в интервью газете Le Parisien выступил даже начальник национальной полиции Фредерик Во, сказав, что «в ожидании будущего процесса полицейский не должен быть в тюрьме», если «правосудие не уступает медийному давлению».

Президент Макрон пояснил, что таково решение судьи и что «никто не выше закона» (при желании это можно отнести к полицейским, а можно — к погромщикам, оправдывающим грабежи жаждой справедливости), и сравнил две цифры: 900 полицейских и жандармов, раненных во время беспорядков, и максимум два с половиной десятка дел, возбужденных по злоупотреблениям полиции.

С проблемами беспорядков и молодежного недовольства были связаны жалобы президента на социальные сети, способствовавшие распространению насилия.

Сотрудничество с ними — один из ответов на ситуацию. Обсуждалась помощь школам. Президент пообещал повышение зарплат учителям, новые схемы внеклассной работы, особенно в «горячих» районах, чтобы поменьше оставлять школьников без присмотра. Во Франции дошкольное обучение — часть школьного, сейчас оно будет начинаться как можно раньше, с двух лет, чтобы дети уже в раннем возрасте получили «прививку республиканского духа». Несомненно, школа получит сейчас от президента больше средств, без этого миссия его назначенца нового министра образования Габриэля Атталя обречена на неудачу.

Отчасти с недовольством детей и внуков иммигрантов связан и новый закон об иммиграции, который давно готовится и парламентское обсуждение которого президент пообещал уже осенью в начале нового политического сезона. Задача — значительно сократить неконтролируемый въезд в страну, дать по рукам его организаторам и значительно лучше интегрировать тех, кто будет допущен в страну. Закон должен помочь легче избавляться от тех, кто не нужен и опасен, и лучше помогать тем, кто полезен.

Многих удивили обстоятельства нового интервью: Эмманюэль Макрон говорил с соотечественниками, находясь на расстоянии 18 тыс. км от большинства из них и с восьмичасовой разницей во времени. Его интервьюеры сидели перед экранами точно так же, как и его зрители. Оппозиция уже прошлась по этой манере «быть со своим народом на большом расстоянии». Но едва ли президент рассчитывал на такое впечатление, ведь он уехал уж точно не в отпуск.

Шесть ночей беспорядков перетрясли страну

Глава страны дал интервью во время своей поездки в Новую Каледонию, одну из заморских территорий Франции. Этот архипелаг за последние пять лет трижды голосовал за независимость и трижды в итоге высказывался против нее и в пользу того, чтобы остаться с метрополией. Дела заморских территорий в последнее время оставались в тени того, что происходило в материковой Франции: социальные битвы вокруг пенсионной реформы и беспорядки в начале июля.

Между тем и в Полинезии, и на Майотте, и в Новой Каледонии, территориях, как правило, более бедных и менее социально защищенных, немало собственных проблем, которые добавляются к общим проблемам страны.

Поэтому в начале беседы Эмманюэль Макрон объяснил то внимание, которое он уделяет заморским территориям, международной обстановкой и постоянным соперничеством в Индо-Тихоокеанском регионе между Китаем и США. Президент напомнил, что у Франции есть здесь свои интересы — и глобальные, и локальные, связанные с безопасностью 1,5 млн французских граждан, живущих в этом регионе. На этом международная повестка была исчерпана. Любопытно, и это еще не комментировали, что в длинном получасовом интервью президент никак не затронул вопросы международной напряженности на европейском континенте. Тема войны на Украине не была поднята ни Эмманюэлем Макроном, ни его собеседниками. Если, конечно, не считать упоминания о том, что военный бюджет страны будет радикально увеличен — по общему согласию армии, правительства и законодателей, утвердивших рекордные цифры.

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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