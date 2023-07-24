Президент Франции призвал страну к порядку

В понедельник, 24 июля, Эмманюэль Макрон дал интервью журналистам TF1 и France 2. Это было обещанное обращение к нации с итогами первых 100 дней его второго президентского срока. Речь шла в основном о проблемах внутренней и экономической политики, в том числе об уроках, которые надо вынести из четырех ночей беспорядков, потрясших страну. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Макрон отвечал своим собеседникам на разные вопросы: о первых результатах второго президентского срока, об ожидающемся в августе десятипроцентном повышении цен на электричество, но самым важным в интервью страна сочла беседу о беспорядках, которые потрясли Францию в конце июня — начале июля.

Президент поделился своим изумлением, что в них участвовали преимущественно подростки «в среднем 16 лет», напомнив, что все началось с протестов, а закончилось грабежами. Он пообещал, что вопросы безопасности останутся в центре его внимания. Главное — «порядок, порядок, порядок», повторил он. Президент пообещал поработать и над повышением роли и усилением влияния семьи, помогая семьям, оказавшимся в трудном положении, наказывая семьи, которые вольно или невольно поощряют правонарушения своих детей и внуков.

Как показалось, господин Макрон постарался приуменьшить масштаб беспорядков и воздать должное властям, с ними справившимся.

«Потребовалось только четыре дня для того, чтобы положить этому конец»,— сказал он, напомнив, что беспорядки 2005 года продолжались три недели даже в условиях чрезвычайного положения, введения которого на сей раз удалось избежать. Он решительно высказался в поддержку полицейских, обеспечивших порядок и не считавших дополнительных дней и часов службы, «чтобы защитить всех нас».

Сейчас во Франции идет полемика о праве полиции на насилие. После гибели 27 июня от пули полицейского 17-летнего Нахеля Мерзука, что послужило запалом для вспыхнувших беспорядков, рассматриваются новые аналогичные дела, в том числе против четырех марсельских полицейских, которые якобы без причины ранили и избили молодого парня в ночь на 2 июля. Один из них был отправлен судьей в тюрьму в ожидании процесса, что вызвало недовольство его коллег по всей стране.

В Марселе и соседних городах многие полицейские прибегли к мягкой форме забастовки, воспользовавшись медицинскими бюллетенями, чтобы не выходить на службу. С осторожной защитой арестованного полицейского в интервью газете Le Parisien выступил даже начальник национальной полиции Фредерик Во, сказав, что «в ожидании будущего процесса полицейский не должен быть в тюрьме», если «правосудие не уступает медийному давлению».

Президент Макрон пояснил, что таково решение судьи и что «никто не выше закона» (при желании это можно отнести к полицейским, а можно — к погромщикам, оправдывающим грабежи жаждой справедливости), и сравнил две цифры: 900 полицейских и жандармов, раненных во время беспорядков, и максимум два с половиной десятка дел, возбужденных по злоупотреблениям полиции.

С проблемами беспорядков и молодежного недовольства были связаны жалобы президента на социальные сети, способствовавшие распространению насилия.

Сотрудничество с ними — один из ответов на ситуацию. Обсуждалась помощь школам. Президент пообещал повышение зарплат учителям, новые схемы внеклассной работы, особенно в «горячих» районах, чтобы поменьше оставлять школьников без присмотра. Во Франции дошкольное обучение — часть школьного, сейчас оно будет начинаться как можно раньше, с двух лет, чтобы дети уже в раннем возрасте получили «прививку республиканского духа». Несомненно, школа получит сейчас от президента больше средств, без этого миссия его назначенца нового министра образования Габриэля Атталя обречена на неудачу.

Отчасти с недовольством детей и внуков иммигрантов связан и новый закон об иммиграции, который давно готовится и парламентское обсуждение которого президент пообещал уже осенью в начале нового политического сезона. Задача — значительно сократить неконтролируемый въезд в страну, дать по рукам его организаторам и значительно лучше интегрировать тех, кто будет допущен в страну. Закон должен помочь легче избавляться от тех, кто не нужен и опасен, и лучше помогать тем, кто полезен.

Многих удивили обстоятельства нового интервью: Эмманюэль Макрон говорил с соотечественниками, находясь на расстоянии 18 тыс. км от большинства из них и с восьмичасовой разницей во времени. Его интервьюеры сидели перед экранами точно так же, как и его зрители. Оппозиция уже прошлась по этой манере «быть со своим народом на большом расстоянии». Но едва ли президент рассчитывал на такое впечатление, ведь он уехал уж точно не в отпуск.

Глава страны дал интервью во время своей поездки в Новую Каледонию, одну из заморских территорий Франции. Этот архипелаг за последние пять лет трижды голосовал за независимость и трижды в итоге высказывался против нее и в пользу того, чтобы остаться с метрополией. Дела заморских территорий в последнее время оставались в тени того, что происходило в материковой Франции: социальные битвы вокруг пенсионной реформы и беспорядки в начале июля.

Между тем и в Полинезии, и на Майотте, и в Новой Каледонии, территориях, как правило, более бедных и менее социально защищенных, немало собственных проблем, которые добавляются к общим проблемам страны.

Поэтому в начале беседы Эмманюэль Макрон объяснил то внимание, которое он уделяет заморским территориям, международной обстановкой и постоянным соперничеством в Индо-Тихоокеанском регионе между Китаем и США. Президент напомнил, что у Франции есть здесь свои интересы — и глобальные, и локальные, связанные с безопасностью 1,5 млн французских граждан, живущих в этом регионе. На этом международная повестка была исчерпана. Любопытно, и это еще не комментировали, что в длинном получасовом интервью президент никак не затронул вопросы международной напряженности на европейском континенте. Тема войны на Украине не была поднята ни Эмманюэлем Макроном, ни его собеседниками. Если, конечно, не считать упоминания о том, что военный бюджет страны будет радикально увеличен — по общему согласию армии, правительства и законодателей, утвердивших рекордные цифры.