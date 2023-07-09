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Франция делится в мнениях

Шесть ночей беспорядков перетрясли страну

Во Франции обсуждают уроки беспорядков, вспыхнувших в стране после гибели 27 июня 17-летнего подростка от рук полицейского. Убийство, которое могло стать результатом трагического стечения обстоятельств, обнажило застарелые противоречия во французском обществе. Дискуссии по итогам погромов выявили множество мнений и вскрыли как минимум две Франции, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Juan Medina / Reuters

Фото: Juan Medina / Reuters

В течение шести ночей во многих районах Франции бушевали беспорядки, устроенные преимущественно молодыми жителями предместий. Организованная через соцсети молодежь развлекалась погромами, грабежами и драками с полицией. Причем орудовали они именно там, где живут, уничтожая все те удобства и блага, которые Франция старается предоставить своим гражданам. Прямой ущерб измеряется сотнями миллионов евро, косвенный может доходить до миллиарда.

Президент Эмманюэль Макрон, чье поведение, кстати, разочаровало многих французов (согласно опубликованному 6 июля опросу YouGov для HuffPost, 79% респондентов сочли, что глава страны был «не на высоте») призвал «устранить первопричины» беспорядков. Множатся выступления политиков, активистов и ученых с призывом извлечь уроки из случившегося. Правда, выводы, к которым приходят в обществе, выглядят диаметрально противоположными.

Так, крайне левые во главе с партией «Непокорившаяся Франция» (LFI) требуют реформы полиции, которая, по их мнению, погрязла в расизме и насилии. Впрочем, попытка леворадикалов свалить все на полицию не находит поддержки даже среди некоторых верных союзников LFI, обвиняющих главу партии Жан-Люка Меланшона в подрыве «важнейших институтов государства».

Поддержку полиции ожидаемо выражают правые партии. На стороне стражей правопорядка и общественное мнение. Проведенный 8 июля опрос OpinionWay для газеты Parisien показал высочайший (73%) уровень доверия к полиции. Неудивительно, что, возможно предчувствуя эти настроения, Эмманюэль Макрон прямо с заседания кризисного штаба ночью 3 июля отправился вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном на встречу с полицейскими в казармы XVII округа столицы, чтобы «выслушать их, поблагодарить и заверить в своей поддержке».

В то же время Жеральд Дарманен парировал обвинения правых в том, что мятежи провоцирует неконтролируемая иммиграция. Выступая перед сенаторами, министр объяснил: среди арестованных 90% французов, а их имена не арабские или африканские, ведь «под стражей находятся многие Кевины и Матео». На это лидер парламентской фракции ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен в эфире France 2 ответила, что причиной беспорядков явно «было выражение ненависти к Франции». Не ставя под сомнение данные министра внутренних дел, госпожа Ле Пен сказала: «Он не лжет, но прекрасно знает, что подавляющее большинство людей, принимавших участие в этих беспорядках, чувствуют себя чужаками или потомками иностранцев. Это проблема ассимиляции в нашей стране. Это полный провал».

Провалом считают стратегию ассимиляции даже многие умеренные политики.

При этом они же удивляются тому, что бунтовщики, по их мнению, кусают руку, которая их кормит. Юрист, выходец из алжирской семьи и член партии «Республиканцы» Амин Эльбахи напомнил, что «государство поливало предместья субсидиями… и с 1990-х годов инвестировало €90 млрд» в пригороды. Он отказался «оправдывать беспорядки под предлогом бедности». С господином Эльбахи солидарен и более правый Эрик Земмур, отмечающий: пригороды «ломятся от социальных пособий и привилегий».

На другом фланге исследователи социальных процессов на окраинах городов не так категоричны. Университетский преподаватель и ученый из Ренна, автор книги «В мире предместий» Сами Зеньяни предпочитает говорить не о беспорядках, а о «бунте, восстании». По его мнению, молодежь крушит все, что ее окружает, считая библиотеки, школы, спортивные залы подачкой, второсортной заменой реальной жизни и перенося на свои городки чувство социального презрения, которое на них направлено со стороны «благополучной» Франции. Речь идет о глубокой психологической травме, похожей на подростковую аутоагрессию, недаром средний возраст «бунтовщиков» всего 17 лет.

Тем временем появляются версии происшедшего 27 июня, когда в Нантере 38-летний полицейский застрелил 17-летнего франкоалжирца Нахеля Мерзука. Следователи допросили двух находившихся в машине пассажиров, которые станут свидетелями на предстоящем процессе, и самого полицейского, остающегося, несмотря на просьбы защиты, в ожидании суда в парижской тюрьме Санте.

Разумеется, версии противоречат друг другу. Друзья Нахеля уверяют, что были остановлены без особой причины. По их словам, полицейские вели себя грубо, а один из них якобы произнес: «Ты получишь пулю в голову». Другой страж правопорядка, по этой версии, подзадорил коллегу: «Убей его». Они уверяют, что машина тронулась с места лишь потому, что полицейский нанес удар водителю рукояткой пистолета, сидевший за рулем Нахель отпустил педаль тормоза, после чего прозвучал выстрел.

Полицейский объясняет, что машина была остановлена из-за многочисленных и грубых нарушений правил движения (что подтверждается показаниями камер) и напряженной погони, во время которой только чудом не пострадали окружающие. Стоя возле окна водителя, он держал оружие наготове, но не угрожал убийством.

Фразу «Ты получишь пулю в голову» действительно можно различить на записи с камеры, но невозможно с уверенностью сказать, кто именно ее произнес.

И главное, полицейский уверяет, что ни в коем случае не собирался стрелять, тем более в туловище или голову, а держал пистолет в качестве средства устрашения.

Как ни странно, две противоречащие версии сходятся в одном — в случайности. Водитель случайно отпустил тормоз, машина случайно дернулась вперед, полицейский случайно выстрелил. Кстати, это можно подозревать даже по находящейся в сети записи, послужившей триггером беспорядков. Если присмотреться к видео, обе версии двух Франций все-таки могут сойтись в одну.

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Полиция задерживает протестующего

Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT

Протестующие разбегаются от слезоточивого газа

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Взрывы петард в Ницце

Фото: VALERY HACHE / AFP

Столкновения полиции с протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Сотрудники полиции на улицах Парижа

Фото: Nacho Doce / Reuters

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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