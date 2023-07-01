Макрон: на протесты повлияли Snapchat, TikTok и видеоигры

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что онлайн-платформы и социальные сети сыграли значительную роль в ходе беспорядков в последние дни. По его словам, Snapchat и TikTok использовались для организации беспорядков, а некоторые участники протестов «опьянели» от видеоигр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Pool / Reuters Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

«Платформы и социальные сети играют значительную роль в происходящем в последние несколько дней. Мы видели, что некоторые из них — Snapchat, TikTok — использовали для организации митингов и имитировали насилие»,— сказал Эмманюэль Макрон (цитата по BFMTV).

Господин Макрон добавил, что власти Франции будут обращаться к администрации соцсетей с запросами, чтобы выявить пользователей, публикующих контент, который может усугубить ситуацию в стране. «Есть ощущение, что некоторые выходят на улицы, играя в видеоигры, от которых они опьянели»,— сказал он.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа и регионы Франции. В ходе беспорядков в ночь на сегодня, 1 июля, полиция задержала 1,3 тыс. человек, 79 полицейских и жандармов были ранены.

Le Figaro сообщала, что в связи с беспорядками во Франции президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По данным издания, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко