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Коммерсантъ FM
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Макрон: на протесты повлияли Snapchat, TikTok и видеоигры

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что онлайн-платформы и социальные сети сыграли значительную роль в ходе беспорядков в последние дни. По его словам, Snapchat и TikTok использовались для организации беспорядков, а некоторые участники протестов «опьянели» от видеоигр.

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

«Платформы и социальные сети играют значительную роль в происходящем в последние несколько дней. Мы видели, что некоторые из них — Snapchat, TikTok — использовали для организации митингов и имитировали насилие»,— сказал Эмманюэль Макрон (цитата по BFMTV).

Господин Макрон добавил, что власти Франции будут обращаться к администрации соцсетей с запросами, чтобы выявить пользователей, публикующих контент, который может усугубить ситуацию в стране. «Есть ощущение, что некоторые выходят на улицы, играя в видеоигры, от которых они опьянели»,— сказал он.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа и регионы Франции. В ходе беспорядков в ночь на сегодня, 1 июля, полиция задержала 1,3 тыс. человек, 79 полицейских и жандармов были ранены.

Le Figaro сообщала, что в связи с беспорядками во Франции президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По данным издания, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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