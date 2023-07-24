«Сюрпризы для нас сейчас нежелательны»

Возрастной ценз снижать преждевременно — Элла Памфилова не поддержала идею разрешить голосовать гражданам с 16 лет. По мнению руководителя Центризбиркома, молодые люди в таком возрасте не имеют достаточно жизненного опыта, чтобы участвовать в выборах. Впрочем, вопрос этот дискуссионный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что интерес к выборам в этом году снизился до самых низших отметок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Самарской области в живописном месте под названием Мастрюковская поляна подле группы одноименных озер ежегодно проходит молодежный форум «iВолга». Среди почетных приглашенных гостей Элла Памфилова. В своем выступлении глава ЦИК, в частности, поведала молодежи о нелегких буднях своего ведомства: приходится отбивать атаки на российские выборы.

Враги из-за океана и разные там доморощенные прихвостни, что именуют себя экспертами, утверждают, что они (выборы) нечестные, а их итоги подвергаются постоянным фальсификациям. Естественно, это не так. Делается это для того, чтобы отвлечь избирателя у них там, в странах капитала, где на самом деле все плохо. Но они пытаются выдать желаемое за действительное, очерняя российскую избирательную систему.

Кроме того, Элла Александровна не поддержала идею снизить возрастной ценз для голосования с 18 до 16 лет. Подобное сейчас активно обсуждается. Смысл в том, чтобы смолоду воспитывать политическую активность. Однако, по мнению руководителя Центральной избирательной комиссии, речь, по сути, идет о школьниках, а они еще недостаточно созрели, чтобы участвовать в голосовании. С этим можно сразу согласиться.

Человек молодой — что у него на уме? Многие в этом возрасте любят свергать авторитеты, дух противоречия присутствует. Так что любой сюрприз они способны преподнести. А сюрпризы нам сейчас не нужны, по крайней мере, нежелательны — не то время, чтобы рисковать.

Собственно, к чему все это? Дело в том, что не так много времени остается до главных в стране президентских выборов, тех, что в марте, и совсем буквально чуть-чуть до большой репетиции — выборов региональных. К слову, избирают аж 20 руководителей субъектов РФ, в том числе мэра Москвы и губернатора Московской области. Вроде бы пик предвыборной кампании — по идее, жаркое время для споров, дискуссий, соревнований программ на предмет того, как сделать нашу жизнь лучше. Однако что-то все это не заметно.

Может создаться такое впечатление, что событие это, скажем так, не самое важное в жизни государства. Может быть, так и надо. И, собственно, незаметно, чтобы враги пытались как-то всему этому помешать. Их деятельность также не на виду, по крайней мере, внешне.

Видимо, это и есть свидетельство хорошей работы Центральной избирательной комиссии. Все атаки успешно отбиваются, так сказать, на подходе. Иной может заметить, мол, это не совсем задача ЦИК — с врагами бороться, у нас для этого есть другие многочисленные ведомства. Может быть. Но вот приходится — ничего уж не поделаешь.

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