Москвичам прививают штабную культуру

В минувшую пятницу кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» Владислав Даванков открыл свой штаб общественной поддержки, который займется сбором «тысячи идей» от горожан для улучшения жизни столицы. Ранее подобные структуры появились еще у двух кандидатов — действующего градоначальника Сергея Собянина (выдвинут «Единой Россией») и депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ). Выдвиженец «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев обещает учредить свой штаб в ближайшее время, а у Бориса Чернышова (ЛДПР) вместо штаба планируется открытие мобильных общественных приемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будет ли у «Новых людей» повод для праздника по итогам выборов мэра, неизвестно, но праздник на открытии общественного штаба партия уже устроила (на фото — кандидат Владислав Даванков (справа) и глава штаба Станислав Дружинин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Будет ли у «Новых людей» повод для праздника по итогам выборов мэра, неизвестно, но праздник на открытии общественного штаба партия уже устроила (на фото — кандидат Владислав Даванков (справа) и глава штаба Станислав Дружинин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Партия «Новые люди» 14 июля открыла штаб общественной поддержки своего кандидата в мэры Москвы, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Штаб разместился в центре столицы, на 1-й Тверской-Ямской улице, и, как заверил господин Даванков, посетить его сможет любой желающий. Возглавляет штаб президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, он же является одним из доверенных лиц кандидата от «Новых людей». Всего на данный момент у кандидата Даванкова более 100 доверенных лиц, их ряды еще пополняются (максимальное возможное число — 500 человек).

Основная миссия общественного штаба — это сбор «тысячи идей» об улучшении города, которые потом лягут в «настольную книгу» мэра Москвы, рассказал “Ъ” Владислав Даванков. Эти предложения будут поступать как в электронном виде через сайт кандидата, так и напрямую от москвичей на встречах кандидата с избирателями — вице-спикер планирует посетить в ходе своей кампании все районы Москвы. В составе штаба, по словам партийца, будут 12 комитетов, которые станут обрабатывать поступающие предложения и находить пути их решения, пояснил Владислав Даванков. «Каким бы ни был результат этих выборов, мы все равно продолжим заниматься этой работой»,— заверил “Ъ” кандидат от «Новых людей».

Господин Даванков стал третьим из пяти зарегистрированных кандидатов в мэры, учредившим общественный штаб. 10 июля состоялось открытие аналогичной структуры в поддержку кандидата от «Единой России», действующего градоначальника Сергея Собянина. Штаб, расположившийся в помещении Цифрового делового пространства на Покровке, 47, возглавил лидер столичных единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, задача штаба — сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей «ради общей победы». «В Москве действуют сотни общественных организаций и профессиональных объединений, которые благодарны Сергею Семеновичу за его работу. Миллионы москвичей ценят достижения мэра по развитию города. Они готовы поддержать Сергея Собянина на выборах»,— заявил господин Толстой на открытии штаба. В Цифровом деловом пространстве также открыта приемная для москвичей, которые захотят поделиться идеями по развитию города.

А вот коммунисты обошлись без торжественных церемоний: штаб общественной поддержки кандидата от КПРФ, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова заработал еще до официального старта кампании, когда в партии только шло обсуждение кандидата, сообщили “Ъ” в пресс-службе штаба. Возглавляет его первый секретарь московского горкома Компартии, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Именно московская городская организация КПРФ является основным двигателем и идеологом этой кампании»,— пояснили в пресс-службе. Заявленная задача штаба — сплочение активных граждан, предоставление им трибуны и возможности для защиты интересов города и его жителей. «К работе общественного штаба могут присоединиться все, кто неравнодушен к жизни столицы и хочет повлиять на ее развитие. Это интересная командная работа, которая, мы уверены, будет объединять все больше столичных активистов»,— отметили в пресс-службе штаба.

Кандидата Зюганова поддерживает Народный левопатриотический фронт, в который вошли представители таких общественных движений и организаций, как «Дети войны», Ленинский коммунистический союз молодежи, «Левый фронт», Всероссийский женский союз «Надежда России», «Русский Лад», РУСО («Российские ученые социалистической ориентации»), движение «Образование — для всех», Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. «КПРФ всегда была центром этих движений, и нет ничего удивительного в том, что на этих выборах они оказывают самую большую поддержку Леониду Зюганову в его предвыборной работе»,— отметили в пресс-службе штаба кандидата от КПРФ.

В пресс-службе кандидата от ЛДПР, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова “Ъ” сообщили, что в первую очередь партия запустит мобильные общественные приемные, чтобы горожанам, большинство из которых живут в спальных районах, было удобнее встретиться со своим кандидатом, получить помощь. «Задача нашего кандидата — защитить интересы москвичей, которые сегодня не чувствуют заботу власти, — заявили в пресс-службе. — Именно формат мобильных приемных позволит нам услышать мнения, проблемы, просьбы максимального количества людей». Общественные приемные будут работать «по принципу полной открытости и доступности», обещают в пресс-службе.

Наконец, выдвинутый «Справедливой Россией — За правду» депутат Госдумы Дмитрий Гусев заверил “Ъ”, что у него штаб будет, но деталей пока не раскрыл: «Штаб откроется в самое ближайшее время, там будет и вся информация о его работе».

Отметим, 14 июля Мосгоризбирком на своем заседании подвел черту под этапом выдвижения и регистрации кандидатов в мэры. Зампред комиссии Дмитрий Реут сообщил, что 7 из 12 выдвиженцев, которые не принесли в избирком необходимые для регистрации документы и подписи муниципальных депутатов и избирателей, утратили свой статус. Это самовыдвиженцы Насиб Гусейн оглы Гасанов, Жанна Горбачева, Александр Горлов, Иосиф Джагаев, Павел Новиков, Александра Тищенко и выдвинутый от Партии возрождения России космонавт Сергей Залетин. «Впервые мы никому не отказали в регистрации. Я хочу обратить на это внимание,— подчеркнул Дмитрий Реут.— Те, кто принес необходимые документы, собрал достаточное количество подписей муниципальных депутатов, те были зарегистрированы. Те, кто документы не принес, не собрал подписи, утратили статус кандидатов. Это абсолютно соответствует закону».

Елена Рожкова