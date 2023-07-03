Герои-Памфиловцы

3 июля президент России Владимир Путин встретился с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Она доложила президенту об осенних выборах, однако специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников заинтересовался прежде всего тем, как Элла Памфилова оценивает следующие, весенние, жаркие, президентские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова рассказала президенту о самом деликатном

Фото: пресс-служба президента РФ Элла Памфилова рассказала президенту о самом деликатном

Фото: пресс-служба президента РФ

Могла ли Элла Памфилова не принести на встречу с Владимиром Путиным альбом-презентацию? Все, что угодно, она могла забыть, только не это. Хороший альбом — половина успеха. Да нет, больше.

— Владимир Владимирович, позвольте кратко доложить вам о предстоящей избирательной кампании, которая будет в сентябре,— попросила Элла Памфилова.— Она довольно масштабная. Видите, перед вами вся статистика!

Сама она, надо отдать ей должное, никакими пособиями не пользовалась и говорила складно: на карантине можно было подготовиться ко всему, лучшему и худшему, причем несколько раз.

А нежный сиреневый костюм она выбрала для этой встречи заранее, больше чем за неделю. Не все так задолго начинают готовиться ко встрече даже с дорогим человеком. Но у нее, правду сказать, и выбора-то не было. Да нет, не в смысле, что и выбрать было не из чего. А в смысле карантина.

Все в исполнении Эллы Памфиловой выглядело теперь и правда масштабно, и заскучавшие, а то и где-то затосковавшие отделы политики федеральных газет наконец-то найдут для себя занятие:

— У нас помимо довыборов в Госдуму по четырем округам практически все регионы, кроме четырех, будут проводить те или иные выборы. Почти в половине регионов, в 41, будут крупные выборы: высших должностных лиц — в 21 регионе, в 20 — в заксобрания, в пяти у нас регионах из этих 41 будут параллельно проходить и выборы высшего должностного лица, и в заксобрание!

Похоже, власть может смениться просто радикально. А, никто и не заметит? Ну, другое дело.

— У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной ГАС «Выборы» — Государственной автоматизированной системы «Выборы» (действительно, хорошо поработала на страну, подставила плечо.— А. К.). Конечно, ее основное преимущество, которое делает ее неуязвимой, так же как и нынешнюю ГАС «Выборы»,— то, что она будет полностью так же автономна от интернета, от глобальной системы.

То есть российские хакеры не смогут вмешаться в ход избирательной кампании в России; выдохнули.

— И что очень важно,— продолжила Элла Памфилова,— сейчас все, что мы делаем, вся цифровизация идет под требованием, чтобы было наше: и наше «железо», и наше программное обеспечение. С нашими партнерами у нас это получается.

Чтобы все получилось, нужны наши партнеры, наше «железо» и наше программное обеспечение. Тогда и выборы будут наши.

Всех этих трех «Н» драматически не хватило американским выборам.

— Я бы хотела остановиться,— добавила Элла Памфилова,— пожалуй, на двух моментах, на отличиях от предыдущих кампаний. Первое — за это время мы сделали большой скачок по цифровым сервисам. У нас сейчас более 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах. У нас информации больше бывает, чем у самих партий о них (а разве это не всегда так? — А. К.), и документы, которые им надо оформлять.

Отрыв от американской избирательной системы на глазах превращается в бездну.

— Кроме того, сейчас дистанционно можно и подписи собирать — около половины,— констатировала Элла Памфилова.

И между прочим, вот за это действительно поблагодарят многие из тех, кто этим занимается. Да просто все. Даже те, кому собирать подписи в ближайшие годы не светит, как бы им ни хотелось. Но и они по крайней мере могут оценить.

— Эти сервисы,— продолжила Элла Памфилова,— набирают все большую популярность, сейчас уже более 15 млн пользуются ими. Я думаю, что этот процесс будет расти — уже и на этих выборах, и к президентским выборам.

Первый раз за время разговора она коснулась этой волнующей темы.

Президент кивнул, но это не означает пока его согласия выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Нет, он пока и не выдвигал (он еще успеет кивнуть по этому поводу), хотя некоторым, например Сергею Миронову (лидеру партии «Справедливая Россия — За правду».— “Ъ”), это не помешало уже давно ее поддержать. И как мы знаем, это была деятельная поддержка: во имя этой кандидатуры его партия отказалась от своей, ибо нечего, как он сказал, дурака валять. Да, он таким образом признал, что до этого и сам «валял дурака», участвуя в выборах наравне с господином Путиным, но это был уж неизбежный побочный эффект.

— Коротко скажу о ДЭГ (дистанционном электронном голосовании.— “Ъ”),— продолжала Элла Памфилова.— Какие отличия у нас есть сейчас по ДЭГ: мы делаем очень большой скачок! Если за предыдущие четыре года, когда мы начали вводить дистанционное электронное голосование, этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек, то в этом году это уже будет потенциально 21,5 млн! Подали заявки — это была совершенно их инициатива, добровольная, с нашей стороны не было никакого нажима (ну про это можно было и не говорить.— А. К.) — 25 регионов, включая Москву. Те, у кого уже есть верифицированные записи,— 21,5 млн человек! Представляете, какая разница: 5,5 млн, четыре года — и 21,5 млн! То есть от Камчатки до Калининграда — в тех 25 регионах, где будут проходить выборы, люди могут выбрать, как им проголосовать: традиционно прийти на участок или дистанционно.

Скоро дистанционно на участок будут приходить все, сами участки станут виртуальными (и тех, еще советских бутербродов будет не хватать, и по воздушным шарикам на входе будем скучать, но недолго: их же можно будет заказать через кнопку «добавить бутерброды» и «добавить шары» на отдельной вкладке.— А. К.) — и все окончательно упростится.

— Очень большой масштаб: у нас где-то до 300 видов разных уровней выборов можно будет проголосовать дистанционно! — сообщила Элла Памфилова.— Еще отличие в том, что это будет одновременно проходить в пяти часовых поясах из 11, это тоже скачок вперед!

И с этим согласятся самые яростные противники ДЭГ, которых именно такой скачок и не радует.

— Еще хотела бы добавить: особое значение с учетом того, что интерес растет… С одной стороны, интерес, с другой — скепсис, критика,— признала Элла Памфилова (вот что значит инерция представлений о демократических ценностях, до сих пор не растраченная. Это есть не у всех. А у Эллы Памфиловой — есть.— А. К.). Не все, как всегда, принимают новое. Мы в этом году делаем основной акцент на создании очень действенной, эффективной системы гражданского контроля именно за дистанционным голосованием.

То, что касается традиционного,— все понятно. А здесь — это «черный ящик», непонятный, и у многих возникает вопрос: и как там, что там происходит, в этом «черном ящике»? Голос на входе и на выходе?

— Так что же? И че там? — вдруг заинтересовался Владимир Путин, словно передразнивая тех, у кого еще возникает хоть какой-нибудь вопрос.— Как контроль у вас?

Рубежей гражданского контроля оказалось несколько:

— Мы сейчас совместно с Общественной палатой — и федеральной, и региональными — как раз пытаемся создать эту эффективную систему контроля. Бросили призыв ко всем партиям, кандидатам: пожалуйста, выбирайте специалистов, которым доверяете, делегируйте их к нам для наблюдения! Мы сейчас предоставляем широкие возможности, чтобы специалисты — все для этого сделаем! — с пристрастием отследили, как соблюдается тайна голосования, достоверность результатов и при этом та система тотального контроля, которая дает основание для полного доверия! Вот это сейчас наш главный аспект, что касается дистанционного электронного голосования.

То есть организаторы почина до сих пор еще не до конца уверены в себе самих и в том, что тайна соблюдается.

— На самом деле, Владимир Владимирович, конечно, самое главное, я бы сказала историческое, отличие от всех предыдущих выборов — это то, что у нас четыре новых наших субъекта Российской федерации впервые принимают участие в выборах,— отвлеклась Элла Памфилова.

— Конечно! — не в первый раз поддержал ее президент.

— Мои коллеги, многие из ЦИКа, из регионов наших часто там бывают, помогают, то есть не понаслышке знаем, что там происходит. Понимаем, что ситуация сложная, понимаем, что военное положение, но тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить.

Это был самый деликатный момент встречи. Как рассказать о возможности проведения выборов в воюющих регионах, на территории которых введено военное положение, так, чтобы их и правда хотелось провести?

А вот как:

— К нам обратились,— сообщила Элла Памфилова,— с такой инициативой руководители всех четырех новых субъектов: Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — вот с такой инициативой... То, что они хотят все-таки... Что все-таки назрела необходимость провести эти выборы. Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы.

Между тем и Элла Памфилова понимает, что все может пойти не так:

— Хочу сразу сказать, что там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть то, что потребовалось,— все это сделано. Но тем не менее, Владимир Владимирович, поскольку ситуация действительно непростая, все может быть.

Действительно, территорий, на которых можно проводить голосование, может стать к осени просто меньше. А может и больше. И если Херсон к тому времени обратится к ЦИК с такой инициативой? А Запорожье? А Артемовск уже обратился? Или, наоборот, Лисичанск может выбыть из предвыборной гонки...

— И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы... в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся...— то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания,— предупредила Элла Памфилова.

Такую возможность ей и в самом деле следует оставить. На войне возможно всякое.

— Очень важно, что законом предусмотрена такая возможность, что с учетом всей специфики все-таки есть возможность до половины сократить сроки действия избирательных процедур. Мы своим коллегам в этих регионах настоятельно рекомендуем воспользоваться такой возможностью,— честно сказала Элла Памфилова.

Оказывается, так можно.

— Я бы несколько слов хотела сказать с учетом того, что этот год — юбилейный для наших комиссий: все-таки 30-летие избирательной системы России, новой России! — она как-то вдруг воспрянула духом.— Хотя на самом деле, Владимир Владимирович, история народовластия в России, она более чем тысячу лет имеет — с 862 года, с новгородского веча! Когда нас начинают учить там разного рода государства, которым немногим более 200 лет,— конечно, это довольно странно...

Известно, впрочем, что реальной и во время царствования веча была власть князя.

Тем не менее началась публицистика:

— Я хочу сказать, что в последние годы все-таки было много испытаний: и пандемия, и сейчас непростое время,— заявила Элла Памфилова.— Но система, я бы сказала, наоборот, окрепла и стала больше развиваться. Конечно, самое главное, что вообще-то наши комиссии можно назвать народными в отличие от тех же стран Европы, Запада, которые нам пытаются указывать, что и как!

Различия ведь глобальные:

— У них организуют выборы и считают чиновники, МВД в основном… У нас комиссия — это полный срез общества по политическому, национальному, социальному, профессиональному аспекту — по любому аспекту! Это полный срез общества! У нас не менее половины — представители партий. Чиновников разного уровня всего 6%. Это народные комиссии! То есть сам принцип формирования как раз создает систему внутреннего самоконтроля, когда конкурирующие партии, естественно, не позволят играть в поддавки в пользу кого-то!

И спорить с этим совершенно бессмысленно.

— У нас многие ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных, служат очень достойно,— продолжила Элла Памфилова.— И уже и награжденные есть. К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. То есть геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит.

И тут глава ЦИКа перешла наконец, я считаю, к главному, что пока кажется таким далеким, а на самом деле уже ведь надвинулось.

— Предстоящие выборы президентские — это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы! — предупредила Элла Памфилова тех, кто еще не был в этом до конца уверен.— Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед! И коллеги понимают это.

А вот Сергей Миронов, повторю, вообще не считает, что это выборы и что есть какие-то неясности. И кому верить?

— То есть это наша электоральная линия фронта,— сформулировала Элла Памфилова.— Я уверена в том, что наша почти миллионная армия моих коллег ее очень достойно пройдет!

Вот такой армии никто не смог бы противостоять.

Андрей Колесников