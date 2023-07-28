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Коммерсантъ FM
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Скидка на военные действия

Анна Занина о снижении штрафов для госучреждений

Российские суды все чаще объясняют мотивы своих решений ссылками на специальную военную операцию (СВО), даже при рассмотрении споров, не имеющих к ней отношения. Иногда они используются для обоснования строгости подхода к нарушителям, смеющим преступать закон в столь тяжелое для страны время. Но нередко доводы служат и основанием для смягчения ответственности, как, например, в деле участвующего в военных действиях на Украине ефрейтора Владислава Устинова — на днях Верховный суд освободил его от наказания за ДТП со смертельным исходом.

Анна Занина

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Более того, СВО используется еще и как аргумент для снижения административных штрафов в отношении госучреждений. С апреля под эгидой защиты интересов бюджета вынесено уже семь судебных решений об уменьшении финансовых санкций за несвоевременное предоставление Фонду пенсионного и социального страхования РФ сведений о работниках. Закон предусматривает штраф 500 руб. за опоздание с документом по каждому сотруднику.

Такие нарушения нередки, в том числе для частных лиц, суды и раньше находили причины для уменьшения штрафов, хотя и не столь существенного. Обычно отмечалось, что нарушение «не привело к возникновению негативных последствий для бюджета», а штраф выступает «в первую очередь мерой общественного порицания совершенного правонарушения и имеет воспитательную функцию».

Теперь же помимо классических аргументов приводятся новые мотивы. Суд, например, подчеркивает, что на фоне «недружественных действий со стороны третьих стран и вводимых ими санкций» основными приоритетами для государства «являются развитие вооруженных сил РФ и укрепление их боеготовности, в том числе в сфере военного строительства». Эти обстоятельства признают смягчающими с учетом «социально значимой деятельности» госучреждений и их «финансирования за счет бюджета». В заключение делается вывод, что «взыскание в условиях проводимой Россией СВО на Украине денежных средств, выделенных из бюджета РФ, будет являться критическим и приведет к срыву исполнения стратегических задач».

Стройность доводов нарушает тот факт, что штрафы перечисляются тоже в бюджет. Да и «критическими» взыскания на сотни тысяч рублей назвать трудно. Но особенно странным выглядит нелогичное уменьшение штрафов кому-то в большей, кому-то в меньшей степени. Так, московскому метро штраф снизили втрое, поликлинике №46 — в 60 раз, а спортивной школе олимпийского резерва — в 100 раз. Вероятно, причина в том, что штрафы идут в федеральный бюджет, а их снижение в большинстве случаев экономит региональный, в данном случае — московский. Но при чем тут тогда СВО? Впрочем, возможно, суды готовятся к реализации идей о создании региональных ГУПов для обеспечения безопасности. Тогда, конечно, логика возникает.

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