Трудоустройство оказалось подсудным

Симоновский суд столицы вынес приговор по уголовному делу бывших председателя правления банка «Пульс столицы» Сергея Митина и советника аппарата президента этого кредитного учреждения Геннадия Гацукова. Оба признаны виновными в особо крупной растрате. По уточненным данным, фабула этого дела касается не прямого хищения денег вкладчиков, а фиктивного трудоустройства в кредитное учреждение господина Гацукова, за которым тянется целый шлейф махинаций, связанных с выводом средств клиентов других банков. Туда, как и в «Пульс столицы», он приходил на руководящие должности в преддверии отзыва у них лицензии. Суд приговорил господина Митина к четырем, а господина Гацукова — к трем с половиной годам лишения свободы, причем у последнего срок наказания уже истек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Митин (слева) и Геннадий Гацуков (справа) осуждены за фиктивное трудоустройство второго первым в банк «Пульс столицы»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Митин (слева) и Геннадий Гацуков (справа) осуждены за фиктивное трудоустройство второго первым в банк «Пульс столицы»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из оглашенного судьей Симоновского райсуда Москвы Светланой Туманиной приговора следует, что организатором особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Пульс столицы» являлся его бывший председатель правления 51-летний Сергей Митин. Из фабулы уголовного дела следует, что в марте 2016 года для хищения средств из испытывавшего серьезные проблемы учреждения он привлек своего знакомого — 62-летнего Геннадия Гацукова. В частности, как следует из материалов дела и приговора, именно Сергей Митин «организовал изготовление сотрудниками юридического управления, неосведомленными о его преступных намерениях, протокола заседания правления банка, которого в действительности не было». Из этого документа следовало, что господин Гацуков был принят в «Пульс столицы» на должность советника аппарата президента банка с окладом 17,5 млн руб. в месяц. Обязанности советника Гацукова были описаны расплывчато: он должен был заниматься «привлечением субординированных займов для включения привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала банка». Размер должностного оклада, установленного Гацукову, отмечалось в материалах дела, «экономической целесообразности не имел и значительно превышал совокупный фонд заработной платы всех сотрудников кредитного учреждения».

Впрочем, получить на новом месте работы Геннадий Гацуков успел только аванс в размере 8,7 млн руб. Уже в апреле у кредитного учреждения Центробанк отозвал лицензию. Полученные новым сотрудником банка деньги председатель правления Митин и советник Гацуков, говорится в деле, поделили и присвоили.

В ходе прений гособвинитель просил приговорить Сергея Митина к шести с половиной годам, а Геннадия Гацукова к шести годам и четырем месяцам колонии. Но суд принял более мягкое решение, приговорив первого к четырем годам, а его сообщника — к трем с половиной годам. Вынося решение, суд, очевидно, учел, что оба фигуранта свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном, а подсудимый Митин даже частично возместил ущерб.

Отметим, что господин Гацуков на допросах утверждал, что за ним якобы стоят весьма влиятельные в банковских кругах люди, правда, фамилию назвал лишь одну — осужденного в этом году на 17 лет колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Интересно, что Геннадий Гацуков работал советником предправления и в банке «Стратегия» — на эту должность он был назначен 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию. Сейчас расследуется уголовное дело о хищении из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб., а его конечный бенефициар бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов находится в международном розыске. По версии правоохранителей, в истории со «Стратегией» Геннадий Гацуков мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Последнего, по данным источников “Ъ”, якобы очень интересовало, какие именно показания на следствии дает бывший советник руководителя «Стратегии».

Как уже рассказывал “Ъ”, впервые под уголовное преследование Геннадий Гацуков попал в ноябре 2016 года, когда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Тогда обвинение в особо крупной растрате господину Гацукову предъявили заочно, поскольку он уехал из России. Затем была установлена его причастность к исчезновению миллиардов из «Стратегии» и банка «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других. В марте 2017 года все дела были объединены в одно производство, и их расследование продолжается до сих пор. Отметим, что наряду с другими контролировавшими эти кредитные учреждения лицами фамилия Гацукова фигурирует в качестве ответчика в арбитраже и в исках к ним Агентства по страхованию вкладов. Некоторые, как, например, по делу Смартбанка на 4,5 млрд руб., уже удовлетворены. Отметим, что и Сергей Митин является соответчиком по иску АВС на сумму 728 млн руб., поданному к ряду лиц, контролировавших банк «Пульс столицы».

Защита Сергея Митина и Геннадия Гацукова вынесенный Симоновским райсудом приговор комментировать не стала. При этом отметим, что у осужденного Гацукова назначенный срок уже истек. Задержан он был в Венгрии, где 18 апреля 2018 года Будапештский столичный трибунал поместил его под предэкстрадиционный арест (время, проведенное в венгерской тюрьме, также засчитывается в срок наказания). Депортировали экс-банкира в Россию в 2021 году, после того как истек срок выданного ему венгерскими властями вида на жительство.

Олег Рубникович