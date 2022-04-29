Деньги ушли по «Пульсу столицы»

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Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении около 730 млн руб. из лопнувшего еще в 2016 году банка «Пульс столицы». Его фигурантами являются бывший председатель правления этого кредитного учреждения Сергей Митин и экс-советник аппарата президента банка Геннадий Гацуков. Последний в конце прошлого года был депортирован из Венгрии и сейчас является обвиняемым в аналогичных хищениях еще из нескольких разорившихся банков, куда он приходил перед самым отзывом у них лицензий.

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Фото: Из личного архива Геннадий Гацуков

Фото: Из личного архива

Под уголовное преследование подсудимые Митин и Гацуков попали с интервалом пять лет. Если причастность первого к махинациям в банковской сфере правоохранители установили лишь в апреле прошлого года, то Геннадий Гацуков к тому времени обвинялся либо подозревался в разорении едва ли не десятка кредитных учреждений.

Впервые фигурантом уголовного дела Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты во множестве кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), стал еще в ноябре 2016 года. Тогда Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Впрочем, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Геннадию Гацукову предъявили заочно, поскольку фигурант уехал из России. Затем была установлена его причастность к исчезновению миллиардов из банков «Стратегия» и «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других. По версии правоохранителей, во все эти кредитные учреждения Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Отметим, что на данный момент некоторые из его сообщников уже осуждены и отбывают наказание. Например, в конце 2019 года Хамовнический райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова. Он был признан виновным в соучастии в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб.

Уголовное дело в отношении Геннадия Гацукова о хищении из банка «Пульс столицы», где он занимал должность советника, так же как и в «Стратегии», было возбуждено одним из последних, 11 сентября 2020 года, но до суда дошло первым.

По версии следствия, вступив в преступный сговор, Сергей Митин и Геннадий Гацуков вместе с другими топ-менеджерами организовали вывод из банка 728,198 млн руб. Из материалов дела следует, что махинации совершались в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016 года (дата отзыва лицензии у банка) путем замещения ликвидных активов неликвидными, а также предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.

При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах назывались, например, сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода.

Почти пять лет Россия пыталась добиться выдачи из Венгрии беглого экс-банкира, который просил предоставить ему в этой стране политическое убежище. В последнем ему было отказано, и в прошлом году Геннадия Гацукова, после того как истек срок выданного ему вида на жительство, депортировали на родину.

Стоит также отметить, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по этому делу лишь со второго раза. В декабре 2021 года первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин возвращал его в СКР «для производства дополнительного следствия».

По данным “Ъ”, на стадии расследования бывший председатель правления банка «Пульс столицы» Сергей Митин свою вину признал и даже частично возместил нанесенный ущерб. А вот Геннадий Гацуков в своих показаниях якобы утверждает, что за ним стоят куда более значимые в банковских кругах люди, чем он, и именно их указания он и выполнял. По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Дело в отношении него сейчас слушается в Преображенском райсуде столицы. Экс-финансисту инкриминируется незаконный вывод из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме. Получить комментарии защитников подсудимых Митина и Гацукова “Ъ” вчера не удалось.

Олег Рубникович