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Коммерсантъ FM
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Банкирам предложили рассчитаться по кредитам

Фигурантам дела о растрате в «Пульсе столицы» запросили сроки

Как стало известно “Ъ”, шесть с половиной и шесть лет и четыре месяца лишения свободы соответственно запросило в Симоновском суде столицы гособвинение на процессе по делу бывших председателя правления лопнувшего в 2016 году банка «Пульс столицы» Сергея Митина и советника аппарата президента этого кредитного учреждения Геннадия Гацукова. Оба обвиняются в хищении из банка практически всех остававшихся в нем на момент краха денег — около 730 млн руб.— путем выдачи невозвратных кредитов и замены ликвидных активов финансового учреждения на неликвидные.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Пульс столицы», фигурантами которого являются Сергей Митин и Геннадий Гацуков, Симоновский райсуд Москвы начал рассматривать в марте нынешнего года. Из материалов дела следует, что обвиняемые, вступив в преступный сговор, вместе с другими топ-менеджерами организовали вывод из банка 728,198 млн руб. Как установило следствие, махинации совершались в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016 года (дата отзыва лицензии у банка) путем замещения ликвидных активов неликвидными, а также предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах указывались мифические товары. Например, в одном случае это были сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, но на самом деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода.

В ходе прошедших на днях прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, запросил для Сергея Митина шесть с половиной лет лишения свободы, а для Геннадия Гацукова — на два месяца меньше. При этом, по данным “Ъ”, первый свою вину в инкриминированном деянии признал и даже возместил часть ущерба. Не отказывался от дачи показаний и второй фигурант. Впрочем, позиция Геннадия Гацукова сводилась к тому, что он в этой истории лишь рядовой исполнитель и за ним стоят куда более значимые в банковских кругах фигуры. В частности, на допросах он якобы называл фамилию бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. В феврале нынешнего года Преображенский райсуд столицы приговорил последнего к 17 годам колонии строгого режима. Финансист был признан активным участником преступного сообщества, которое по так называемой молдавской схеме вывело из России через «Балтику» и затем отмыло более 46 млрд руб. Всего же, напомним, по подсчетам правоохранителей, за границу незаконно было перемещено по «молдавской схеме» примерно 126 млрд руб.

По данным правоохранителей, Геннадий Гацуков, проработавший в финансовой сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты во множестве кредитных учреждений (практически все они прекратили свое существование), конечными бенефициарами «заводился» в банки перед самым отзывом у них лицензий лишь для того, чтобы их «сжечь». Например, так было с банком «Стратегия», куда на должность советника его назначили 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию. Но за этот месяц из кредитного учреждения исчезли 10,5 млрд руб. Конечным бенефициаром «Стратегии» правоохранители считают находящегося в международном розыске бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. На данный момент проживающий в Израиле экс-финансист является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

Геннадий Гацуков впервые под уголовное преследование попал в ноябре 2016 года, когда Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Тогда обвинение в особо крупной растрате господину Гацукову предъявили заочно, поскольку он уехал из России. Затем была установлена его причастность к исчезновению миллиардов из «Стратегии» и банка «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других. В марте 2017 года все дела были объединены в одно производство, и их расследование продолжается до сих пор. При этом некоторые из сообщников экс-банкира Гацукова уже осуждены и отбывают наказание.

Задержали Геннадия Гацукова в Венгрии в апреле 2018 года. Почти пять лет Россия добивалась выдачи беглого финансиста из страны, где он просил предоставить ему политическое убежище. В последнем ему было отказано, и в 2021 году, после того как истек срок выданного ему вида на жительство, господина Гацукова депортировали на родину.

Стоит отметить, что уголовное дело о хищениях из банка «Пульс столицы» было возбуждено СКР позже остальных — 11 сентября 2020 года, но до суда дошло первым.

Адвокаты подсудимых свою позицию относительно запрошенных гособвинителем сроков высказать отказались.

Олег Рубникович

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