Пострадавшую во время взрыва на Крымском мосту девочку выписали из больницы

14-летнюю девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 17 июля, выписали из больницы. Об этом помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС.

По его словам, состояние девочки удовлетворительное, она не нуждается в стационарной медицинской помощи.

20 июля девочка была доставлена в детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава в Москву из Краснодара. В реанимацию краснодарской больницы ее доставили на вертолете с черепно-мозговой травмой, ушибом легких и множественными колото-резаными ранами. Родители девочки Наталья и Алексей Кулики погибли на месте в результате теракта. Прощание с ними состоялось в Новом Осколе Белгородской области 20 июля.

В 3:05 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотных катера со взрывчаткой. В результате взрывов был разрушен один пролет моста, другой получил «осевое смещение». Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) и обвинило в атаке спецслужбы Украины.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».