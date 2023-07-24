В Петербурге продлили запрет на использование беспилотников и гидроциклов

В Санкт-Петербурге продлили запрет на использование беспилотников (БПЛА) и гидроциклов в акватории Невы, действующий с мая, до 30 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации сегодня, 24 июля.

«Ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии»,— говорится в сообщении.

Гидроциклам запрещено перемещаться на участках Невы и рукавов от Благовещенского до Большого Обуховского (вантового) мостов, от моста Бетанкура до Невы, от Ушаковского моста до Невы, от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

Впервые петербургские власти полностью запретили использование БПЛА на территории Петербурга 7 мая. Тогда принятые меры объяснили охраной порядка и обеспечением безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После торжеств его продлили до конца июля.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург