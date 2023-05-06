В Петербурге запретили использование беспилотников и гидроциклов с 7 по 10 мая

Оперативный штаб Санкт-Петербурга с 7 по 10 мая запретил использование в городе беспилотников и гидроциклов на некоторых водных участках. Исключениями стали государственные беспилотники, а также дроны СМИ и киноиндустрий, сообщили 6 мая в пресс-службе Смольного.

На водных мотоциклах нельзя будет проехать по Неве, Малой Невке и Большой Невке, а также на Кронверкском проливе.

«Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»,— отметили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запретили запуск дронов до 15 мая.

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