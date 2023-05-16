Запрет на использование беспилотников в Петербурге продлили до конца июля

Оперативный штаб Петербурга принял решение продлить запрет на использование беспилотников на территории Петербурга. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа ГК «Геоскан». Модели квадрокоптеров.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Работа ГК «Геоскан». Модели квадрокоптеров.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кроме ограничений на полет БПЛА, в городе вводят запрет на управление гидроциклами на определенных водных участках. Речь идет об участках от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста на Неве, от моста Бетанкура до Невы на Малой Неве, от Большого Петровского моста до Большой Невки на Малой Невке, от Ушаковского моста до Невы на Большой Невке, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов).

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