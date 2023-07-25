Все во имя человека

Руководство ЛДПР в понедельник рассказало об итогах работы своей фракции в Госдуме в ходе весенней сессии. Лидер партии Леонид Слуцкий назвал минувшее полугодие успешным и отметил, что ЛДПР остается «форвардом законодательной работы», сохраняя при этом свою оппозиционность. В то же время из выступлений господина Слуцкого и его коллег следовало, что парламентские успехи, вкупе с активностью в представительской деятельности, логично вытекают из тенденций, заданных покойным основателем партии Владимиром Жириновским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий уверен, что достижения ЛДПР хорошо заметны не только в России, но и на геополитическом уровне

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий уверен, что достижения ЛДПР хорошо заметны не только в России, но и на геополитическом уровне

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС открыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Успешный парламентский семестр, очень активный»,— начал он и, следуя уже устоявшейся политической моде, сходу призвал всех россиян к консолидации. «Мы находимся в крайне непростой геополитической обстановке,— напомнил политик.— И сейчас надо, как никогда ранее, быть плечом к плечу. Не только политическим силам, но и всем здравым людям».

Сплотиться, по мнению господина Слуцкого, необходимо «во имя президента и его здравых идей», «во имя победы» и «во имя народа». В самой ЛДПР, судя по дальнейшему выступлению ее лидера, со сплочением уже все в порядке. «Мы как партия стали существенно крепче: нас более 350 тыс. человек»,— доложил Леонид Слуцкий. И традиционно напомнил о том, чьими усилиями все это стало возможно: «Год с небольшим без Владимира Вольфовича Жириновского. 28 июля мы будем отмечать День памяти святого равноапостольного князя Владимира — его небесного покровителя, день его именин».

Перейдя к думской статистике, господин Слуцкий сообщил, что количество внесенных депутатами от ЛДПР законопроектов увеличилось с 32 до 65 в части непосредственно партийных инициатив и с 35 до 62 — в соавторстве с представителями других фракций. «Немножко игра цифр: 32 и 65 и 35 и 62,— заметил председатель ЛДПР.— Тем не менее мы видим, что рост здесь практически в два раза». До принятия в эту сессию добрался 41 законопроект с участием либерал-демократов, уточнил он: «Из 41 — 36 в соавторстве с депутатами из других фракций. Плечом к плечу, все вместе, но по призыву ЛДПР». Такие показатели лидер партии счел «неплохими», но выразил надежду, что в осеннюю сессию партия их улучшит. «Хотя мы гонимся не за цифрами,— подчеркнул политик.— Мы гонимся за качеством». Последнее, по словам господина Слуцкого, обеспечивает партийный законотворческий совет, который «весьма и весьма жестко фильтрует различную недоработку любого плана».

Особое внимание законодатели уделили, как и на прошлой сессии, защите участников военной операции на Украине и их семей, рассказал Леонид Слуцкий. Инициатив было достаточно, поэтому останавливаться на каждой отдельно он счел неуместным, оговорившись, что фракция ЛДПР, «как и при Жириновском, остается форвардом законодательной работы». «Да, мы оппозиция, и безусловно оппозиция, и таковой и останемся,— на всякий случай заверил политик, а для самых непонятливых добавил: — Но без поддержки партии власти мы не можем проводить какие-либо законопроекты».

Среди «небоевых» инициатив Леонид Слуцкий выделил запрет продажи вейпов несовершеннолетним и уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность. «Не знаю, что является в большей степени гадостью: коллекторская деятельность или вейпы,— рассуждал председатель ЛДПР.— Законопроект (о коллекторах. — “Ъ”) мы внесли еще в 2014 году, и Жириновский тогда еще говорил: "Мы не перестанем добиваться запрета на передачу права на насилие в частные руки, они всегда им злоупотребляют"». Правда, последнюю мысль сам господин Слуцкий, похоже, счел чересчур всеобъемлющей, предпочтя сузить ее именно до работы коллекторов, которая повлекла за собой массу «таких нарушений, о каких даже говорить неприятно».

Выступивший следом первый заместитель руководителя фракции Сергей Леонов напомнил о важности другого законодательного запрета — на смену пола — и выразил надежду, что либерал-демократы смогут запретить еще и телевизионную рекламу безрецептурных лекарств, дабы побороть тягу россиян к самолечению. Ну а в доказательство того, что одними запретами работа ЛДПР не ограничивается, депутат рассказал о партийном проекте по поддержке доноров крови и красного костного мозга.

Еще больше ярких партийных инициатив привел в пример заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов. Он напомнил об однодневном ОСАГО, защите прав дольщиков и многом другом, а затем плавно перешел к проектам, которые либерал-демократам еще только предстоит «пробить» через парламент. В их числе, например, МРОТ в 30 тыс. руб., продовольственно-лекарственные сертификаты, повышение стипендий и пособий, выплаты для домохозяек, отмена ЕГЭ и прочее. Венцом же этого законодательного наступления должен стать завещанный еще Владимиром Жириновским перенос единого дня голосования на весну. «У нас северная страна, мы должны летом все отдыхать»,— указал господин Нилов, пояснив, что работа с избирателями в августе превращается в «малопонятную суету» из-за того, что граждане летом сконцентрированы на отпусках.

Впрочем, этим летом либерал-демократам отдохнуть точно не удастся. Как пообещал Леонид Слуцкий, депутаты от ЛДПР продолжат работу на местах (в том числе и законодательную) даже в предстоящие парламентские каникулы.

Григорий Лейба