Правительство подумает над компенсациями

В России может появиться механизм выплаты компенсаций жертвам банковских мошенников. Такое поручение правительству и ЦБ дал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Доклад о результатах работы кабинет министров должен представить до 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас правительство обсуждает несколько вариантов такого механизма, рассказал “Ъ FM” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Рассматривается запрет на перевод денег со счета гражданина без его команды, что списывать их можно. Отрабатывается закон, согласно которому человек может обратиться в банк с просьбой поставить отметку, что средства нельзя переводить ни при каких обращениях.

Второй вариант связан с возвратом денег, которые поступают на счет другого человека, уже украденные. Сейчас создается база соответствующих лиц, так называемых дропперов. Ее будет иметь Центробанк, соответственно, каждая коммерческая организация увидит, что деньги поступили дропперу.

Средства же переводятся на какой-то счет, который имеет владельца. И вот он как раз зовется дроппером. Если деньги поступили на него, то дальше их невозможно будет снять или перечислить без дополнительных процедур идентификации. Третий вариант — банк должен вернуть средства гражданину и дальше уже заниматься процедурой взыскания, поисками мошенника. Может быть, в первом полугодии текущего года мы все это отрегулируем».

Но есть риск, что вреда от таких нововведений будет больше, чем пользы, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Для клиентов может вырасти стоимость банковского обслуживания, а у мошенников появятся новые возможности, считает он: «Подавляющее большинство таких мошеннических действий совершается с применением социальной инженерии, когда клиент фактически сам дает доступ злоумышленникам.

В связи с этим, во-первых, это может спровоцировать новый виток мошенничества уже на базе данных выплат.

Во-вторых, социальная инженерия предполагает, что методы достаточно понятны, механизмов получения такого доступа не так много, и банки, и ЦБ предупреждают об этом клиентов. Сейчас довольно сложно представить, чтобы люди шли на поводу у таких мошенников, тем не менее это происходит.

Нагрузка, которая ляжет на банки, будет перекладываться на всех клиентов, в том числе на тех, кто ведет себя осмотрительно. Например, если у кого-то в автобусе украли кошелек, все находящиеся в нем люди должны компенсировать, сбросившись по какой-то сумме пострадавшему. Очевидно, это будет влиять и на стоимость обслуживания».

В прошлом году Центробанк сообщал о росте активности банковских мошенников. Только в ноябре регулятор выявил более 110 тыс. злоумышленников — это самый высокий показатель с 2019-го.

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Сабина Адлейба